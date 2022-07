Tras ver cómo su carrera como actor quedó bastante dañada después de las acusaciones cruzadas de malos tratos de su exesposa Amber Heard, en los últimos días Johnny Depp se ha volcado en su carrera musical. El artista ha colaborado con Jeff Beck en su próximo disco, que incluirá dos canciones compuestas por Depp.

Según The Sunday Times, una de las canciones girará en torno al juicio por difamación de Depp contra Amber Heard. This is a Song for Miss Hedy Lamarr y Sad Motherfuckin' Parade son los títulos de los temas, que formarán parte de un disco que llevará por título 18.

Tal como señala el medio, "creo que ya has dicho suficiente en una maldita noche" o "estás sentada ahí, como un perro con la comezón del séptimo año; si tuviera un centavo, no llegaría a tu mano" son algunos de los versos que suenan en Sad Motherfuckin' Parade.

"Me impresionó This is a Song for Miss Hedy Lamarr. Esa canción es una de las razones por las que le pedí que hiciera un disco conmigo", declaró Beck al respecto. "Cuando Johnny y yo comenzamos a tocar juntos, realmente encendió nuestro espíritu juvenil y nuestra creatividad. Bromeábamos sobre cómo nos sentíamos de nuevo como si tuviéramos 18 años, así que también se convirtió en el título del álbum", agregó.

"Es un honor extraordinario tocar y escribir música con Jeff, uno de los verdaderos grandes y alguien a quien ahora tengo el privilegio de llamar mi hermano", matizó Depp.

Además de las dos canciones de Depp, el álbum de Beck incluye versiones de temas de artistas como los Beach Boys, John Lennon, Velvet Underground y Killing Joke. En los últimos meses Depp ha participado en varios conciertos de Beck. De hecho, el actor no acudió a la lectura del veredicto del juicio alegando tenía un concierto en Reino Unido.

Ya ha pasado más de un mes desde la resolución del juicio entre Heard y Depp, en el que se dictaminó que la actriz debía pagar diez millones de dólares en daños compensatorios y cinco millones en daños punitivos a su expareja. Por su parte, el intérprete que da vida a Jack Sparrow deberá abonar a su exmujer dos millones por la contrademanda presentada por Heard. Además, Depp regresará a los cines con un nuevo proyecto en el que encarnará al monarca francés Luis XV en La Favorite, la nueva película de la actriz y cineasta fracesa Maïwenn.