"Adiós hijos de puta, nos vemos en la otra vida". Miles de seguidores del 'influencer' y 'tiktoker' Charlie, se han despertado la mañana del martes con esta frase en los perfiles oficiales del alicantino. Tras cuatro años de lucha contra el cáncer (un sarcoma de Edwing) y diversos tratamientos, el joven de 20 años ha fallecido este fin de semana.

A principios de agosto, Charlie ya había comunicado por TikTok que estaba pasando unos días bastante malos: "Las estoy pasando muy, muy canutas". Era muy querido en redes sociales y todo un ejemplo a seguir marcado por su fuerza de voluntad y carácter para afrontar la enfermedad, tal y como mostraba en internet.

En las últimas horas, una de las personas que estuvo hasta el final del camino, su pareja Nerea, ha compartido una publicación en Instagram a modo de despedida. Se trata de una poderosa reflexión acompañada por la primera foto que se sacó la pareja. "Esta fue nuestra primera foto. Me iba a trabajar y antes de que se cerraran las puertas del tren pensé “madre mía este chico no me va a volver a escribir en la vida”. Era la primera vez que quedábamos y esa noche ya dormimos juntos…no paso nada que os conozco y os gusta mucho pensar mal. Se cerraron las puertas y ya tenía un mensaje. Respiré. Madre mía es que estaba pilladísima pero no lo quería admitir. Yo siempre yendo de chica dura", empieza Nerea.

"En menos de un mes ya estábamos saliendo y cuando hicimos un mes de relación ya le estaba presentando a mi familia. ¿Fuimos muy rápido? Tal vez. Con Carlos todo era tan fácil que ni lo pensaba, simplemente me dejaba llevar porque aunque éramos totalmente desconocidos sentía que llevaba toda la vida con él. Los dos nos sentíamos así", recuerda.

"Cuando no llevábamos ni 6 meses el cáncer atacó de nuevo, también la pandemia y la verdad es que fueron unos meses muy duros ya que físicamente no podía apoyarle. Mucha gente me llama valiente por no haber huido y yo pienso “¿esta gente nunca ha sabido lo que es amar?” Una pena. Por desgracia la muerte siempre ha sido un pensamiento muy presente en nuestra relación y tenía claro que eso era lo único que nos iba a separar" confiesa la también 'influencer'.

"Por desgracia ha tenido que ser demasiado pronto pero no puedo estar más agradecida de que la vida te pusiera en mi camino. Recuerdo aquella conversación en el sofá de casa de mi madre antes de llevarte a urgencias de madrugada, en la que me prometías que lucharías hasta el final por mi y así lo hiciste. Hasta el último momento", confiesa.

"Gracias por enseñarme lo que es el amor, ojalá otros tengan la suerte de tener una quinta parte de lo que nosotros tuvimos. Gracias por no juzgarme nunca, por quedarte y confiar en mi. Gracias por no cerrarte y dejarme formar parte de tu camino. Simplemente gracias. Te voy a echar mucho de menos. Te quiero Barripie", concluye.