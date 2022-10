A principios de esta temporada, el FC Barcelona firmó un patrocinio con la aplicación musical Spotify. El acuerdo implica que este tiene la potestad de modificar la camiseta del Barça para escribir el nombre o el logotipo de algún artista destacado de la plataforma. Así se pudo ver en el último Clásico, que se plasmó el logotipo de un búho, una imagen simbólica del cantante Drake por lograr un hito en la aplicación de streaming.

Este viernes, Shakira ha estrenado su nuevo single "Monotonía". Una canción en la que, a ritmo de bachata, lanza varias indirectas sobre su relación con el futbolista. Desde que anunciaron sus separación el pasado verano, la situación no ha hecho más que generar drama: La presentación de Clara Chía, la nueva pareja de Gerard Piqué; el juicio contra Shakira por presunto fraude de 14,5 millones a Hacienda y la custodia de sus hijos son algunos de los episodios más destacados.

Ahora, se suma el lanzamiento de una canción que, seguramente, logrará colocarse en al cima de los charts y tiene frases como “de repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo” o "no fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía". Como consecuencia de esto, las redes sociales han empezado a especular sobre los próximos modelos que lucirán los jugadores del FC Barcelona y, ante la proximidad del lanzamiento del nuevo disco de Shakira, se ha viralizado un modelo de camiseta del club con el logotipo de la colombiana.

@shakira 💙❤️



Primera artista latinoamericana en tener cuatro canciones de cuatro décadas diferentes que superan las 200 millones de reproducciones en @Spotify.



Segunda artista en estar presente en la camiseta del FC Barcelona.

A pesar de no ser real ni estar confirmado, el club de Xavi ya se plantea utilizar la imagen de Shakira en la camiseta azulgrana para varios partidos. Coldplay también se posiciona como posibles candidatos para aparece en la elástica.