Desde que Laura Escanes y Risto Mejide anunciaron su separación tras siete años de noviazgo y una hija en común, la cobertura mediática que se ha realizado alrededor del tema ha sido enorme, desde un posible romance entre Escanes y el 'youtuber' español Mr Jagger, hasta la presencia de Risto en Raya, una aplicación de citas para famosos.

Esta semana, la revista Lecturas desveló al nuevo amor de Escanes, al revelar unas fotografías muy cariñosas de ellos en una escapada a Tenerife. Se trata del cantante español Álvaro de Luna, que se dio a conocer en el mundo de la música tras su paso por 'La Voz', cuando tan sólo tenía 22 años. Tras ello, fundó el grupo 'Sinsitani', que le acompañó en su carrera hasta 2020, tres años después, cuando decidió lanzarse en solitario.

"Soy muy feliz"

Algunos periodistas se encontraron con Álvaro de Luna en el aeropuerto y el intérprete, reacio a hablar, le contestó a Europa Press con un "Soy muy feliz", al ser preguntado de forma directa si se encontraba contento por su relación con Escanes. "Como para no estar feliz, ¿no?", concluyó con una sonrisa en los labios cuando salió el tema de su nueva canción Tu nombre, supuestamente dedicada a Escanes.

Escanes prefiere no hablar

Por su partes, Escanes acudió a los Cines Capitol para el estreno de Dulceida: al desnudo y la 'influencer' no declaró nada que aludiese directamente a De Luna o a su ex. "Siento decepcionaros si pensáis que voy a dar una declaración. Ya sabéis que entiendo vuestro trabajo. Pero no quiero entrar en nada. Como no entré hace algunas semanas, tampoco voy a entrar ahora", señaló.

"Van a salir muchos titulares... Van a seguir saliendo. Y cada uno se va a montar la película, la historia que quiera. Pero yo, al final, sé lo que he vivido, sé lo que vivo y estoy tranquila. Nada, poco a poco. Pero no voy a confirmar ni a desmentir nada, porque es entrar en un círculo que no me apetece", afirmó tajante.