Toni Nadal se paseó por Cáceres y resaltó en sus redes sociales lo impresionado que se había quedado al conoce la ciudad monumental. El exentrenador de Rafa Nadal y actual coaching recorrió en su paseo nocturno los rincones de la historia cacereña, que plasmó en fotografías y en sus comentarios halagadores a la monumentalidad de la ciudad Patrimonio de la Humanidad. "He quedado fascinado con la belleza del casco histórico de Cáceres. Una ciudad Patrimonio de la Humanidad que recomiendo a todo el mundo visitar". Este palabra le ha convertido en un embajador más de la capital cacereña.

Pero, ¿qué hacía Toni Nadal en Cáceres? El ahora conferenciante impartió una charla en el complejo cultural San Francisco en la jornada formativa El deporte, un valor seguro para el desarrollo social y económico de nuestra provincia. Toni Nadal habló sobre Todo se puede entrenar.

Ponencia motivadora

En su ponencia, el tío del tenista Rafa Nadal advirtió que lo políticamente correcto no casa en el ámbito deportivo y relativizó la importancia de lo accesorio en la preparación de una estrella y se centró en lo principal: «Cuando empecé a trabajar con mi sobrino le dije que hiciese tres cosas: que golpease lo más fuerte posible la pelota, que la tirase hacia el lado donde no estaba el rival y que, si podía ser, lo hiciese dentro de las líneas. También le pedí una cuarta cosa: que la golpease cada vez mejor en todos los entrenamientos, porque si lo empezaba a intentar hacerlo en una final de Wimbledon o Roland Garros, no lo iba a lograr».

Nadal refrendó y potenció los métodos tradicionales, centrados en echar horas y horas de trabajo sobre la pista y en cultivar la confianza incluso a través de motivar al alumno picándole en su orgullo. «Cuando Rafael ganó su primer Roland Garros y se quedó de fiesta yo me fui al hotel a escribir lo que había hecho mal en el partido y decírselo el día siguiente», contó.

Fue una de las numerosísimas anécdotas que narró sobre sus más de dos décadas a su lado, una vida que aseguró no echar de menos. Ahora dirige al canadiense Felix Auger-Aliassime, noveno en el ranking ATP, con quien viajará este viernes al torneo de Turín, y también es el máximo responsable de la Academia Rafa Nadal, un moderno centro de formación para jóvenes valores ubicado en Manacor.

Tras dejar perplejos a una auditorio entregado, el coaching se rindió con el mismo ahínco y dedicación a descubrir y explorar los recovecos del casco antiguo cacereño en una noche pletórica.