Una semana después, continua la polémica de Pablo Motos en redes sociales, siendo cada día una de las mayores tendencias en Twitter. Desde que el Ministerio de Igualdad sacó un vídeo reivindicativo en contra del machismo, en el que referenciaban al presentador de 'El Hormiguero', Twitter se ha convertido en una recopilación de los momentos más polémicos de Motos con mujeres invitadas a su programa.

1 de cada 2 mujeres en España ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida.



Si no vas a hacer nada para pararlo,#EntoncesQuien? pic.twitter.com/Ni5HcnIcfb — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) 21 de noviembre de 2022

El vídeo también referenciaba una anécdota que compartió hace meses el streamer español, Xokas, acerca de un amigo suyo que no bebía y aprovechaba eso para ligar con chicas "colocadas". "Un trucazo", alegaba Xokas. Algo parecido ocurre en el vídeo de Igualdad y este se dio por aludido, defendiéndose y argumentando que Irene Montero "tira el dinero público, que nos cuesta tanto ganar".

Después llegó el turno de Pablo Motos, que por supuesto, también se dio por aludido. El anuncio muestra a un presentador de televisión realizándole una pregunta muy íntima a su invitada: "¿Eres más de dormir con ropa sexy o cómoda? Es una pregunta periodística". La misma situación que se dio en 2016 cuando Elsa Pataky visitó 'El Hormiguero'. Como consecuencia, Motos se defendió: "Se han gastado un millón de euros en llamarme machista".

Y así, continúa el debate, hasta el punto en el que algunas caras conocidas están hablando del tema y dando su propia opinión. Desde José Luís Martínez-Almeida, Ana Rosa Quintana y Juan de Val (a favor de Motos) hasta Virginia Maestro (en contra), entre otros. El último ha sido Rayden, el cantante madrileño cambió la letra de su canción Don Creíque en uno de sus conciertos más recientes y una persona difundió el vídeo en Twitter.

"No me creo ninguna palabra cuando preceden al pero, ni mucho menos si van iniciadas con un "yo no soy" primero. Yo no soy machista, racista, homófobo, pero... pero luego se enfadan si les retratan, como Pablo Motos en El Hormiguero", canta, para furor de los asistentes al show.

Además, el propio Rayden ha reaccionado a ese vídeo, rematando con un elocuente: "Esto no se puede borrar por copyright", ha escrito el artista, en alusión a que, presuntamente, y según denuncian internautas, los vídeos en los que Motos es protagonista están siendo sistemáticamente denunciadas por el programa para evitar su difusión.