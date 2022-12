Céline Dion publicó este jueves un vídeo en sus redes sociales en el que anunciaba que tenía que cancelar sus conciertos al ser diagnosticada con síndrome de la persona rígida. La cantante canadiense definió su situación actual como una "dura lucha".

¿Pero qué es esa enfermedad y qué provoca?

El síndrome de la persona rígida

La intérprete de My heart will go on ha sufrido espamos musculares en alguna de sus actuaciones, uno de los síntomas de esta dolencia. La enfermedad afecta al sistema nervioso central por lo que causa rigidez muscular progresiva y esos espasmos, sobre todo en el tronco y el abdomen.

En ocasiones además se producen por una sensibilidad aumentada al ruido y al tacto, que provocan sobresaltos.

Según indica el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de los Estados Unidos, esta dolencia afecta al doble de mujeres que hombres y hace que pueda haber dificultades para caminar o moverse. Además, hace que sufran caídas frecuentes y, al carecer de los reflejos normales, las heridas que estas causen pueden ser más graves.

Aún se desconoce el origen de esta enfermedad rara, que puede confundirse en el diagnóstico con párkinson, esclerosis múltiple o fibromialgia, pero los científicos apuntan a que puede tener un origen autoinmune.

El síndrome de la persona rígida no tiene cura, pero con diferentes tratamientos se pueden paliar sus efectos en los pacientes.