Carlos Navarro, El Yoyas, cada vez está mas cerca de ser detenido. Un equipo del programa En boca de todos localizó este miércoles el coche que usa habitualmente así como a su perro, que se encontrarían en casa de los padres del ahora fugado de la Justicia tras se condenado por malos tratos a su exmujer, Fayna Bethencourt.

El programa, presentado por Diego Losada en Cuatro, aportó unas grabaciones a las que ha tenido acceso en exclusiva el periodista Nacho Abad. En ellos se puede escuchar cómo Navarro amenaza a Fayna y a su entorno familiar, incrementando el tono hasta llegar a perder el control. Unos audios que El Yoyas habría mandado a su propia hija de tan sólo 10 años para hacer daño a la madre de ambos.

Condenado por maltrato a su pareja, Carlos Navarro, conocido como ‘El Yoyas’, se encuentra hasta este momento en busca y captura. Acusado de siete delitos, la mayoría contra su ex y madre de sus hijos, Fayna Bethencourt, no se presentó en prisión el día en el que estaba previsto su ingreso.

“¡Le voy a reventar la cabeza con mis propias manos. Lo voy a matar!”, le decía en un mensaje de voz a la hija de ambos, en unos audios estremecedores en los que el programa ha tenido que silenciar la retahíla de insultos que profería contra Fayna y su actual pareja. También cargaba contra la Guardia Civil, a quienes retaban con ir a por él.

Sigue en búsqueda y captura Carlos 'El Yoyas', maltratador condenado a casi 6 años de cárcel. Hay que cerrar a este monstruo YA #APOYOROCIO14D #yoveosálvame pic.twitter.com/OhwFlRvcIK — Rafael García López ❤️🔻💜 (@RafaelGarciaLAF) 14 de diciembre de 2022

Este miércoles, el matinal de Cuatro, en la sección presentada por Nacho Abad, ha mostrado, en exclusiva, las nuevas amenazas que el exconcursante de Gran Hermano ha emitido contra la nueva pareja de Fayna: "Voy a matar al puto gordo de mierda. Le voy a reventar la cabeza".

"Puto gordo motero. Te voy a arrancar la puta piñata. Me dura treinta segundos, en treinta segundos lo estoy pateando, le estoy pisando la puta cabeza en el suelo", agrega Carlos Navarro en uno de los audios emitidos por el matinal. Además, el matinal ha emitido las declaraciones de Fayna, en las que la mujer pide, desesperadamente, que atrapen cuanto antes a El Yoyas.

La última vez que se vio a Carlos Navarro fue cuando este concedió una entrevista a El Mundo, cuando ya estaba fugado de la justicia, en un bosque de Barcelona. Así, un equipo del programa de Cuatro se ha trasladado a Torre de Claramunt, la localidad catalana en la que reside el padre del hombre. La reportera ha destacado que, mientras trataban de recabar información, el padre de Navarro se acercado a ellos para intimidarlos y pronunciar varias amenazas contra ellos.

Además, el padre de Carlos Navarro habría llamado a una de las hermanas del prófugo, quien ha acudido al lugar de los hechos acompañada de su pareja, y también ha amenazado a los reporteros. De la misma manera, el equipo ha informado que han podido hablar con varios vecinos de la zona, quienes han asegurado que El Yoyas es "antisocial, lleva tres años viviendo ahí, no se relaciona con nadie y vive con dos de sus hermanas".

Los vecinos también han destacado que Carlos Navarro era cliente habitual del único restaurante de la localidad barcelonesa. Los dueños del establecimiento han comentado al equipo que "dejó de ir tras un encontronazo con un joven que le pidió una fotografía". Además, han destacado que hasta el verano, Navarro "campaba a sus anchas" por la localidad.

Finalmente, el matinal ha emitido los audios en los que Carlos Navarro defendía lo que haría si las autoridades iban a buscarle: "Ya me puede mandar a la Guardia Civil, a la Policía, a la Legión, que me cago en la puta madre que parió a los maderos, a los picoletos y a la Legión. Que me va a comer la polla, la Guardia Civil y el gordo motero. Y como venga alguien más le voy a reventar también".