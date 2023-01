Son muchos los famosos que han reaccionado a la canción más destacada de lo que va de año. La colaboración entre Shakira y el productor argentino Bizarrap está dando mucho de qué hablar. Bajo el título 'BZRP Music Sessions #53', la cantante colombiana ha estrenado un nuevo tema llena de indirectas y referencias sobre toda la polémica de los últimos meses con su exmarido Gerard Piqué.

Con frases como "tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión", "cambiaste un Ferrari por un Twingo" o "yo valgo por dos de 22", la cantante lleva horas siendo tendencia en redes sociales y en tan solo 16 horas, ya cuenta con más de 30 millones de reproducciones en Youtube. 3 minutos y 38 segundos de canción que incluso, referencia a otros escándalos que ha protagonizado recientemente, como el juicio con Hacienda en España por supuestamente defraudar 14,5 millones de euros.

Chenoa, tomándoselo con humor

Entre las celebridades que han reaccionado al tema, hay una que sin duda, ha destacado en redes sociales. La cantante española, Chenoa, ha publicado uno de los tweets más exitosos del día: "Cuando tú vas...la loba vuelve auuuuuuuuuu..." Los comentarios no han tardado en llenarse de memes y frases irónicas, como no, recordando la mediática separación entre Chenoa y David Bisbal: "Ahora pilla Bisbal", escribía un usuario. Tras ver cómo su nombre se ha colado en las tendencias de Twitter y los memes no cesaban, esta ha decidido continuar con la broma siguiendo a Bizarrap en redes sociales.

Desde un punto de vista humorístico, la cantante ha ido contestando a algunos de los comentarios sobre ella y una posible colaboración con Bizarrap. Incluso, le ha dejado un mensaje en Instagram al músico: "Hacemos la 54?", refiriéndose a realizar la sesión 54.