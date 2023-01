Shakira es ahora el principal foco mediático en la prensa del corazón, y con razón. La colaboración entre la cantante colombiana y el productor argentino Bizarrap está dando mucho de qué hablar. Bajo el título 'BZRP Music Sessions #53', Shakira ha estrenado nueva canción llena de indirectas y referencias sobre toda la polémica de los últimos meses con su exmarido Gerard Piqué.

Con frases como "tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión", "cambiaste un Ferrari por un Twingo" o "yo valgo por dos de 22", la cantante es tendencia en redes sociales y en tan solo ocho horas, ya cuenta con más de 20 millones de reproducciones en Youtube. En 3 minutos y 38 segundos de canción, a la colombiana le da tiempo hasta a hacer referencia a otros escándalos que ha protagonizado recientemente, como el juicio con Hacienda en España por supuestamente defraudar 14,5 millones de euros.

Los famosos reaccionan

No han sido pocas las celebridades que han reaccionado, especialmente, a la letra de la canción. Para empezar, Laura Escanes, que recientemente también ha pasado por una ruptura con Risto Mejide, resalta la frase "las mujeres ya no lloran". Mientras tanto, la artista española Aitana aplaude a Shakira y publica lo siguiente: "en tiktok me salen vídeos de “analizamos las indirectas”… ¿Qué indirectas?". Alejandro Sanz fue uno de los compañeros de profesión que habló sobre el tema con una simple onomatopeya: el aullido de un lobo.

Por otro lado, el streamer español Ibai Llanos alucina con el tema: "La madre que me trajo a este mundo", y publica irónicamente lo siguiente: "Creéis que lo de Shakira va por Piqué?".

🤍 s h a k i r a 🤍 — Aitana (@Aitanax) 12 de enero de 2023

LAS MUJERES YA NO LLORAN ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ — Laura Escanes (@LauraEscanes) 12 de enero de 2023

Auuuuuuuuuuuuu!!!!!!!! — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) 12 de enero de 2023