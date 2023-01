Dos semanas después del estreno de la canción de Shakira con Bizarrap, cualquier persona ya sabe lo que ha ocurrido. El tema, lleno referencias a su ex marido, Gerard Piqué, ha dado la vuelta al mundo.

La canción ya acumula casi 200 millones de reproducciones en Youtube y continúa sonado en todas las radios españolas. Y es que, en 3 minutos y 38 segundos, Shakira suelta frases muy duras y directas sobre la relación que tenía con Piqué, su nueva pareja, Clara Chía, e incluso, la polémica con Hacienda. Aunque podrían haber sido más.

Recientemente, se ha desvelado que la cantante colombiana eliminó frases que quería meter para evitar posibles acciones legales con su ex pareja. Fue durante la entrevista para 'Molusco TV' donde su compositor confirmó que la canción era mucho más agresiva originalmente.

"Quitamos cosas fuertes. Cambiamos partes porque luego podían pasar cosas (...) Tuvimos que cambiarla para ser más meticulosos. Estábamos buscando el punto exacto, sin pasarnos, pero tampoco sonar suave", explicó el compositor, Keityn, quien ayudó a Shakira a escribir la canción.

En su declaración confirmó que la cantante fue quien realmente compuso la canción y que él simplemente se dedicó a ayudarle a que rimara la canción. Además, aprovechó para defender a la cantante. "Cada quien hace su duelo, supera sus despechos como quiera (...) -Shakira- Siempre canta lo que siente. Yo le puedo mandar temas, pero si no lo ha vivido o sentido no lo va a cantar. No es como cualquier otro artista. Shakira tiene que vivirlo, ella cuando está enamorada te hace una canción de amor, cuando está en despecho, te hace una canción de despecho y te hace sentirlo", expresó.