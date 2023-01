Dos semanas después del estreno de la canción de Shakira con Bizarrap, Gerard Piqué vuelve a estar en boca de todos. Tras los rumores de infidelidad que existían con su actual pareja, el exfutbolista del Barça ha decidido publicar poco antes de medianoche su primera foto con Clara Chía. De esta manera, oficializa su relación con la joven de 22 años y desmiente los rumores de separación.

A pocos minutos de publicarse, la imagen ya acumulaba más de 300.000 'likes' y 25.000 comentarios de todo tipo. Riqui Puig, exfutbolista también del Barça, le comentaba "Un fora de carta de manual", otros usuarios hacían referencia a la exitosa canción de Shakira con la comparación estrella entre coches y relojes. Además, recientemente se ha desvelado que la cantante colombiana eliminó frases que quería meter en la canción para evitar posibles acciones legales con su ex pareja.

Tras la publicación de la imagen, miles de usuarios han llenado de memes las redes sociales y también, de críticas hacia el ex futbolista. "Piqué subió foto con Clara Chia y no veo a los manes preocupados por los hijos de Shakira, pura preocupación selectiva jaja", escribe una usuaria en Twitter. Esto se debe a que cuando Shakira sacó su canción, muchas personas la criticaron por no tener en cuenta qué pensarían sus hijos. "¿Piqué no pensará en los niños? Ah no, cierto que la pregunta solo aplica para Shakira...", y así, varios tweets se han viralizado sobre el asunto.

El infiel fue él, le falló a su familia, presume a la que le ayudó a romper su hogar, la que irrespeto la casa de la familia que mostraba orgulloso en redes, pero la mala es Shakira, algo sí queda claro y es que Piqué anda ardido y llamando la atención, el Casio, Twingo, la moza. pic.twitter.com/oDmxHUupcN — Andrés Guillén 🫀🗡️🏳️‍🌈 (@andresguillen6_) 26 de enero de 2023

Te puede interesar: Deportes Primera reacción de Piqué tras la canción de Shakira: anuncia un acuerdo con Casio para la Kings League

El mejor comentario de la foto del payaso de Pique: pic.twitter.com/X8GY4KNhAS — Shady Fish (@shadyfish03) 26 de enero de 2023