Bertín Osborne compartió este miércoles un vídeo en sus redes sociales mostrando su indignación y animando a los padres a "sacar a los niños del colegio" tras la reflexión de una profesora sobre la diversidad de modelos de familia y el Día del Padre.

"Estoy que me subo por las paredes. Me acaban de mandar ayer un audio de un, iba a decir de una señora, de una tía, que por lo visto es profesora en un colegio de Jerez", comienza hablando. "Le ha dicho a sus alumnos que no pueden celebrar el día del padre porque ya las familias en España son de otra manera", prosigue.

El monólogo, de poco más de un minuto, no tardó en hacerse viral en redes y ha generado debate. Muchos internautas han comentado en contra de las declaraciones del cantante, sin embargo otros tantos se muestran a favor.

La profesora puso en marcha una iniciativa para celebrar este día de una forma diferente. "Hay muchos tipos de familias...monoparentales, familias en las que hay dos mamás...entonces lo que vamos a celebrar es el Día de la persona especial", comenta esta profesora en el audio enviado al grupo de WhatsApp.

No se si siento lastima o vergüenza de que haya gente aun con esta mentalidad como el señor Bertin Osborne



Abro hilo de debate sobre este tema… pic.twitter.com/cm75W5Po31 — Aida Lopez (@AidaLopess) 16 de marzo de 2023

Que Grande Bertín Osborne! pic.twitter.com/7fwaQFqMCS — Tomás Rico ﻥ (@tomasrp3_) 16 de marzo de 2023

La polémica siguió días más tarde. En el post que el artista publicó en su Instagram comentó su hija Alejandra. "Qué razón tienes. Por ejemplo, mi hijo no entiende por qué se celebra el 8 de marzo el día de la mujer y no hay un día para celebrar el del hombre...¿cómo se lo explico?", expuso. Esto ha desatado aún más críticas e incluso la califican de "ridícula".

Y que hacemos con esta??

La hija de Bertin Osborne haciendo el ridículo… pobre criatura!! pic.twitter.com/NAqrmaZOC0 — SEMEN DE FUERZA (@amorenelai) 16 de marzo de 2023