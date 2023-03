A finales del año pasado, se anunciaba la ruptura de Aitana con Miguel Bernardeau tras una historia de amor de más de tres años. Meses después, eran muchos los rumores que apuntaban una posible relación sentimental entre la artista y el cantante colombiano Sebastián Yatra. Una relación que está prácticamente confirmada, gracias a diversas imágenes que han ido saliendo de ambos.

Mientras tanto, a Bernardeau también se le ha visto con otra chica. El actor fue cazado en Alicante con una joven de su misma agencia paseando, tal y como ha demostrado, aportando una fotografía, el tiktoker alicantino Abel Planelles. Cuenta que cenaron juntos y fueron luego a tomar algo, donde se les vio con mucha complicidad e incluso "agarrados del brazo".

Ahora, un nuevo episodio se añade a esta historia. La cantante ha hecho arder las redes con el adelanto que ha compartido de su última canción, 'Los Ángeles' (que saldrá el 30 de marzo), no solo porque sus fans celebren tener nueva música, sino por la lectura entre líneas que muchos están haciendo de la letra. A través de TikTok, la extriunfita publicó un pequeño fragmento, cuya letra es la siguiente:

"Mientras no sabían yo te besaba a escondidas. Eso nadie te lo hacía, me buscabas, me comías. Pero fue culpa de Adán cuando Eva se perdía y otra manzana mordía, nuestros labios se miran."

Habrá que esperar a escuchar la canción completa. Pero de momento, muchas fans teorizan que se podría referir a una supuesta infidelidad de Aitana hacia Miguel.