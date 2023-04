Ana de Armas inició el programa 'Saturday Night Live' de la NBC con un monólogo repleto de anécdotas y que empezó hablando en español haciendo un guiño a sus raíces hispano-cubanas. Su discurso continuó en inglés y explicó cómo aprendió el idioma: "Yo nací en Cuba y vine a Estados Unidos cuando tenía 26 años. Aprendí inglés de la forma en que todos los que vienen a este país lo hacen: viendo Friends", bromeó la intérprete. "¿Quién hubiera pensado que el mejor tutor de inglés sería Chandler Bing?", haciendo alusión al mítico personaje de la serie estadounidense.

Armas quiso destacar el "año mágico" que está viviendo, por su nominación a los Oscars por la película 'Blonde'. Actualmente, está a punto de estrenar la película 'Ghosted' y ha terminado la cinta 'Ballerina' (7 de junio), un spin-off de la saga John Wick, que protagoniza junto a Keanu Reeves. La actriz también reveló que en tres semanas se convertirá en ciudadana estadounidense. "Estoy orgullosa de convertirme en ciudadana de este país porque cuando me mudé aquí todos fueron muy acogedores", agregó.

La cubana recordó una anécdota que vivió junto a Robert de Niro, cuando rodó con él su primera película en Estados Unidos, 'Manos de Piedra'. "Un día en el rodaje, me dijo: "Puede ser que pronto vaya a Cuba. Si voy saludaré a tu familia". Incluso me pidió su número de teléfono", explicó de manera divertida la actriz. "Después me olvidé por completo de esto y un día, de repente, me llama mi padre. Estaba histérico. Yo le dije: "Papá, ¿qué pasa?". Y él me contestó: "Robert De Niro acaba de venir a verme al trabajo". Fue un gesto muy amable y he tenido la suerte de trabajar con actores que me han apoyado mucho", continuó Armas.

Después del monólogo inicial, la nominada al Oscar ha participado en varios 'sketches' junto a la cantante Karol G. Ha recreado el tráiler de la película 'Barbie' y en una de las escenas del show interpreta a una alumna aventajada en clases de español.