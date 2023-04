El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su mujer, Michelle, viajarán a Barcelona para asistir al concierto de Bruce Springsteen, en el estadio Olímpico, este próximo viernes, según ha avanzado 'El País'.

El rotativo informa de que en esta visita relámpago a la capital catalana los Obama se hospedarán en un hotel de cinco estrellas de la ciudad.

Tal como informa 'El País', la visita del expresidente supondrá un "despliegue de seguridad". Aunque Barack Obama viaja con su propio equipo de escoltas, también requerirá apoyo por parte de los Mossos d'Esquadra, que "estarán pendientes de su agenda" para que no haya incidentes.

'The Boss' actuará en el Estadi Olímpic Lluís Companys los días 28 y 30 de abril y, además de Barack Obama son legión los fans que ya le esperan. Esta vez no es necesario acampar para asegurarse el mejor sitio de pie en el recinto pero hay una lista para asegurarse el sitio en la cola de entrada al recinto. No basta solo con apuntarse. Los fans deben acudir tres veces cada día al lugar donde está la lista para asegurarse el sitio en la cola. De esta forma los fans se organizan para asegurarse poder estar lo más cerca de su ídolo y lo mejor situados durante la primera actuación del Boss y su E Street Band el próximo día 28.

Coincidiendo con sus conciertos en Barcelona, el Palau Robert ha inaugurado una exposición sobre su primer concierto en la capital catalana que tuvo lugar el 21 de abril de 1981 en el Palau d'Esports.

Los conciertos de Barcelona dan el pistoletazo de salida de la gira europea del músico estadounidense, que recorrerá ciudades como Dublín (Irlanda), París (Francia), Ferrara, Roma (Italia), Ámsterdam, Landgraaf (Holanda), Zúrich (Suiza), Gotemburgo (Suecia), Oslo (Noruega), Copenhague (Dinamarca), Düsseldorf, Hamburgo, Munich, (Alemania), Viena (Austria) y Monza (Italia).

Esta gira supone la vuelta de Bruce Springsteen and The E Street Band en directo, desde que en febrero de 2017 finalizara en Australia su gira mundial de 14 meses 'The River Tour'.