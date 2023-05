Cristina Pedroche está viviendo la etapa más especial de su vida. Será en poco más de tres meses cuando la presentadora de a luz a su primer hijo con Dabiz Muñoz. Es una niña, como ha anunciado en una conmovedora carta dirigida a su pequeña que es una auténtica declaración de amor y en la que la madrileña promete a su hija que se dejará la piel por ser para ella la mejor madre del mundo.

Cada vez queda menos para que salga de cuentas, que previsiblemente será a principios de julio. "Cuando llego a casa estoy más cansada de lo normal y tengo sueño todo el rato, pero estoy muy feliz", dijo recientemente en un evento de Samsung.

Allí, contó al historia de cómo y cuándo se dio cuenta de que estaba embarazada. En noviembre, ella y Dabiz Muñoz, fueron de viaje a Yucatán. "Me notaba rara, me daba todo asco, no me gustaba el café ni muchos olores. Estaba muy cansada y yo pensé que era el jetlag". Se hizo un test y dio negativo, por lo que continuó haciendo vida normal.

Sin embargo, al llegar a casa del viaje comenzaron los vómitos y se repitió el test, que dio positivo. Pedroche tiene claro cómo le gustaría que fuera su parto, pero, aun así, mantiene "una mente flexible". "Lo que quiero, sobre todo, es que sea un parto respetado en el que seamos mi bebé y yo los protagonistas", sostiene.

"Por mucho que lo lleves todo planeado, si la niña no quiere ponerse bien de espalda, pues tiene que acabar en cesárea y no pasa nada", dice. Ella quiere que la matrona y la ginecóloga le digan en todo momento lo que está ocurriendo y las decisiones a tomar.

"Ahora dicen que hay que empoderarse y parir con dolor, y a lo mejor no es necesario. Si lo voy aguantando...", señala, sobre la posibilidad de no utilizar la epidural. "Estoy terminando el curso de preparación al parto y voy a hacer uno que se llama hipnoparto, que va con meditaciones y controlando la respiración. Yo, que medito tanto, a lo mejor llega un momento en que controlo el dolor. Pero los avances de la medicina están para algo".

Este tipo de partos se han ido popularizando cada vez más y algunas de las grandes estrellas como Angelina Jolie o Kate Middleton llevaron a cabo esta técnica al dar a luz a sus hijos. Si se hace correctamente se puede lograr que la madre esté completamente consciente durante el parto, evitando la epidural y sus posibles efectos negativos. Aún queda por ver si a Cristina Pedroche le funciona y logra aplicar el método en su propio parto.