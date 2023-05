Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau pusieron fin a sus cuatro años de relación hace seis meses. Desde entonces no han parado las noticias sobre sus vidas. Sobre todo después de conocerse de que Aitana y Sebastián Yatra habían empezado un romance. Mientras los cantantes ya no ocultan su amor, el protagonista de 'Élite' ha sido visto en actitud cariñosa y cómplice con una atractiva rubia de la que no se separó durante una noche de fiesta con amigos en Madrid.

Su nombre es Violeta Sánchez, es surfista profesional y habría sido la pasión del actor por este deporte lo que habría hecho surgir la chispa entre ambos tras coincidir en varios viajes surcando las olas. El último de ellos en Portugal, donde ambos habrían afianzado su especial amistad. Aitana hace alusión a cómo empezó con Sebastián Yatra en su nuevo tema: "¿Una infidelidad?" Una información que revelaba este miércoles 'El programa de Ana Rosa' y tras la que Miguel ha reaparecido como embajador de la nueva Mahou Rosé. Siempre discreto con su vida privada, el hijo de Ana Duato ha evitado confirmar su incipiente relación con Violeta Sánchez, a la que sin embargo ha hecho un guiño muy especial cuando le hemos preguntado cómo se encuentra a nivel personal: "Muy bien, muy contento. Viajando mucho, mucho surf" ha confesado con una sonrisa reveladora, dejando caer entre líneas que está ilusionado con la surfista. Y es que como él mismo asegura, está "abierto" al amor -"abierto a todo siempre sí, tengo 26 años" ha apuntado divertido- tras su ruptura con Aitana y, aunque esquiva con maestría que haya muchas candidatas a ocupar su corazón con un tímido "yo no he dicho eso", es innegable que es uno de los actores más atractivos de nuestro país. Miguel Bernardeau olvida a Aitana con una joven en Alicante En un momento ilusionante a todos los niveles y repleto de proyectos profesionales, Miguel brinda "por el trabajo y por el verano que está entrando" en el que, quien sabe, podría consolidar su amistad con la rubia surfera que se rumorea le ha devuelto la ilusión. Sus palabras nuevamente le delatan: "El verano se presenta muy bien. Espero poder viajar, surfear mucho y disfrutar de la familia". Su madre, Ana Duato, respira aliviada después de que Hacienda haya reconocido su error y haya anulado una multa de 500.000 euros; sin duda un paso muy importante para que la actriz de 'Cuéntame', que se enfrenta a una pena de prisión de 30 años por presunto fraude fiscal, pueda demostrar su inocencia. Un asunto delicado sobre el que Miguel prefiere no profundizar, aunque sí ha reconocido que "todo está muy bien y todos estamos muy felices". View this post on Instagram A post shared by Violeta Sanchez (@violetaasanchez)