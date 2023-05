Shakira desató la locura en redes sociales este martes anunciando nueva canción: 'Acróstico'. La bomba la lanzó en redes sociales con una imagen de una mamá pájaro mirando con ternura a sus dos polluelos. Esto evidenciaba que iría dedicada a sus hijos Milan y Sasha. Las dudas fueron resueltas en la madrugada de este viernes cuando el tema vio la luz.

La palabra 'acróstico' significa: composición en la que las letras iniciales de cada verso al ser leídas en vertical forman una palabra. Volviendo a sus orígenes, la de Barranquilla dedica una bonita balada a sus hijos, cuyos nombres aparecen 'ocultos' -de ahí el nombre de la canción- en las primeras letras de la primera estrofa -el de Milan- y a mitad de canción el de Sasha.

2 minutos y 51 segundos que reflejan el inmenso amor por sus pequeños y en los que también hay algún dardo para Piqué. Sin ir más lejos, en la primera frase -"Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba"- pero también al final de la canción, cuando asegura que "si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran".

Esta es la letra completa

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

Háblame que te voy a escuchar...

Y aunque la vida me tratara así

Voy a ser fuerte solo para ti

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

La sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla,

Y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios,

Que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan,

los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

Si ha de entregar entero el corazón

Aunque le hagan daño sin razón

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

Una sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor