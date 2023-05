El nuevo año le ha devuelto la ilusión a Tamara Falcó en el terreno sentimental, pero no con un nuevo amor como podría ser Hugo Arévalo, sino con su ex, Íñigo Onieva, con quien rompió en septiembre de 2022 a los pocos días de comprometerse por una infidelidad. Sin embargo, meses después se confirmó la vuelta de ambos como pareja y anunciaron su boda, otra vez.

La pareja mediática ha puesto tierra por medio la pasada Semana Santa y muchos kilómetros entre España y su paradisíaco destino. Tamara, ferviente católica, ha dejado atrás las procesiones de la Semana Santa española y las ha sustituido por las increíbles playas de Bali, como preámbulo a ese 8 de julio (día del enlace), cada vez más próximo.

El objetivo de la pareja, descansar y recuperar fuerzas de cara a la recta final de su boda, lo ha logrado y, como prueba de lo mucho que disfrutan, ambos comparten con sus seguidores de Instagram unas bonitas fotografías de sus idílicas vacaciones: playas paradisíacas, cocktails frente al mar, paseos en moto y hoteles de lujo.

La polémica sigue rodeando a Tamara Falcó e Íñigo Onieva, que a falta de dos meses para su boda no dejan de protagonizar titulares. A las críticas que ha desatado que los novios 'exijan' a sus invitados que les regalen una cantidad mínima de 150 euros, se han unido este fin de semana lo comentarios surgidos después de que el programa 'Socialité' haya hablado de los carísimos objetos de decoración -entre los que se encuentran una manta de cashmire de 760 euros o una cubitera gris de 1300 - que la marquesa de Griñón y su prometido han incluido en su lista de bodas, elaborada por la exclusiva web especializada en regalos de boda 'Atípica'.

Harto de que cada uno de sus movimientos se mire con lupa, Íñigo ha estallado ante las cámaras, acusando a los medios de comunicación de "sacar" las cosas "de contexto de una forma que es acojonante". "¿Los saleros de 25 euros no los mencionáis?" añadía molesto, dejando claro que en su lista de bodas -"los artículos los ha cogido Tamara" ha explicado- hay objetos caros pero también algunos muy asequibles.

Regalos que muchos han cuestionado, ya que no entienden cómo la pareja pide nada a sus invitados cuando ya no es que no necesiten el dinero, sino que además venderán la exclusiva de su boda por una millonaria cantidad que se rumorea que podría superar las seis cifras. Conscientes de su buena posición económica y lo afortunados que son, lo último que hemos sabido es que Tamara e Íñigo estarían planteándose donar parte de lo que ingresen por su boda a una asociación religiosa.

Una información sobre la que le hemos preguntado al ingeniero mientras paseaba a las mascotas de su prometida por los alrededores de su domicilio. Lejos de lo locuaz que se ha mostrado en los últimos días, Onieva ha dado la callada por respuesta y ha dejado en el aire si es cierto que donarán parte de la exclusiva de su boda a causas religiosas.

Muy serio, el futuro marido de Tamara tampoco ha revelado cómo se encuentra su 'cuñado' Enrique Iglesias, que se ha visto obligado a cancelar su último concierto tras contraer una neumonía que ha desatado una gran preocupación entre sus seguidores.