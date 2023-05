El nuevo año le ha devuelto la ilusión a Tamara Falcó en el terreno sentimental, pero no con un nuevo amor como podría ser Hugo Arévalo, sino con su ex, Íñigo Onieva, con quien rompió en septiembre de 2022 a los pocos días de comprometerse por una infidelidad. Sin embargo, meses después se confirmó la vuelta de ambos como pareja y anunciaron su boda, otra vez.

La pareja mediática ha puesto tierra por medio la pasada Semana Santa y muchos kilómetros entre España y su paradisíaco destino. Tamara, ferviente católica, ha dejado atrás las procesiones de la Semana Santa española y las ha sustituido por las increíbles playas de Bali, como preámbulo a ese 8 de julio (día del enlace), cada vez más próximo.

El objetivo de la pareja, descansar y recuperar fuerzas de cara a la recta final de su boda, lo ha logrado y, como prueba de lo mucho que disfrutan, ambos comparten con sus seguidores de Instagram unas bonitas fotografías de sus idílicas vacaciones: playas paradisíacas, cocktails frente al mar, paseos en moto y hoteles de lujo.

Ahora, Tamara Falcó e Íñigo Onieva vuelven a estar en boca de todos. La pareja pasará por el altar el próximo mes de julio, algo que está dando mucho que hablar. Esta vez, por la lista de bodas que ha salido a la luz donde se pueden ver regalos de todo tipo y para cualquier bolsillo.

Aunque según Íñigo, nadie todo el mundo habla de los objetos más caros pero nadie habla de los más baratos: "¿Los saleros de 25 euros no los mencionáis?". El empresario ha respondido con bastante ironía a los medios de comunicación que le han preguntado por la famosa lista de regalos: "La verdad que los artículos los ha cogido Tamara, cualquier cosa...".

Al ver que la prensa seguía haciendo preguntas sobre los supuestos obsequios, Íñigo ha respondido contundente: "Sacáis todo de contexto de una forma que es acojonante". Además, ha asegurado que le parece una "absurdez" todo lo que se está diciendo, al igual que "muchas otras cosas que se dicen".

Asegura que él "no tiene ni idea" de lo que se suele pagar en las bodas. Y es que Juan Avellaneda, íntimo amigo de Tamara, aseguraba que 150 euros le parecía hasta poco dinero, algo que íñigo ha respondido "que no es poco, que eso no es verdad".

Dejando este tema a un lado, el empresario ha confesado "no tener ni idea" sobre la despedida de soltera de Tamara en Portugal. Y es que ella misma confesó que fue a un restaurante con sus amigas y un chico se empezó a desnudar. Pero, ¿y en su despedida? Íñigo no ha respondido ya que la pregunta le ha pillado por sorpresa: "¿Un stripper como en la de Tamara? ¿Había stripper en la de Tamara?".

Una de dos: o Tamara Falcó no le ha contado todos los detalles de su despedida, o Íñigo está cansado de las preguntas sobre su boda. Por otra parte, el empresario ha demostrado su lado más cariñoso y ha asegurado que la hija de Isabel Preysler ya se encuentra bien después de su accidente: "Sí, ya tiene el tobillo mejor, muchas gracias".