Jesulín de Ubrique parece haberle cogido el gusto por la televisión tras haber estado apartado varios años, y que su actual mujer, María José Campanario, decidiese alejarse totalmente del mundo de la prensa. En los últimos tiempos, el extorero se ha convertido en uno de los grandes fichajes de los distintos espacios en los que ha estado presente como 'El Hormiguero' o 'El Desafío' en Antena 3, o su próxima participación en la nueva temporada de 'Masterchef Celebrity' en la cadena pública.

El de Ubrique se ha sincerado con Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya' y, como se rumoreaba, no ha hecho ni una sola mención a Belén Esteban aunque sí se ha hablado de Andrea, la hija que tiene en común con la de Paracuellos.

Como no podía ser de otra manera, se han analizado con lupa sus declaraciones en su regreso a Telecinco 8 años después. Cómodo con su amigo y más sincero que nunca, el torero habla de su relación con María José Campanario -para la que no tiene más que buenas palabras-, de su trayectoria profesional, de la muerte de su padre y de cómo es su día a día en la actualidad.

Además, y presumiendo de que como padre "es un máquina", el de Ubrique desvela que una de sus prioridades es respetar la privacidad de sus hijos: "Tengo muy claro que voy a defender a capa y espada la privacidad total y absoluta de mis cuatro hijos. No voy a pasar ninguna línea que pueda perjudicarlos. Y tengo claro que tengo que respetar la voluntad de mis hijos", asegura, incluyendo a Andrea, la hija que tiene con Belén Esteban -a la que ni siquiera nombra en su entrevista, como si no hubiese existido en su vida- y con la que apenas tiene relación.

Unas declaraciones que la colaboradora de 'Sálvame' prefiere no comentar -reservándose así para su cita diaria con su programa- aunque no ha podido evitar soltar una sonora carcajada al escuchar que Jesulín presume de ser un buen padre: "¿Qué? Jajaja" ha exclamado incapaz de contenerse, asegurando que no ha visto el programa ni tampoco le interesa lo que el padre de su hija ha contado a Bertín Osborne.

"No tengo nada que decir cariño. Que me alegro de todo lo bueno. De todo lo bueno que me pase a mí" ha bromeado, dejando en el aire qué le han parecido las preciosas palabras del torero a su mujer, María José Campanario.