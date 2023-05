El nuevo año le ha devuelto la ilusión a Tamara Falcó en el terreno sentimental, pero no con un nuevo amor como podría ser Hugo Arévalo, sino con su ex, Íñigo Onieva, con quien rompió en septiembre de 2022 a los pocos días de comprometerse por una infidelidad. Sin embargo, meses después se confirmó la vuelta de ambos como pareja y anunciaron su boda, otra vez.

Parecía que todo iba bien, sin embargo, un nuevo varapalo golpea el compromiso de Falcó y Onieva. A menos de dos meses para su boda con Íñigo Onieva, Tamara Falcó se ha quedado sin vestido de novia. Una impactante noticia de última hora que la firma 'Sophie et Voilà' -encargada de diseñar el look nupcial que la marquesa de Griñón lucirá el próximo 8 de julio- ha anunciado a través de un contundente comunicado que no deja precisamente en buen lugar a la hija de Isabel Preysler.

Tal y como adelanta en exclusiva el diario 'El País', la exclusiva marca de moda bilbaina, liderada por Sofía Arribas y Saioa Goitia, ha decidido romper su acuerdo con la socialité y no continuar con la creación de su vestido de novia porque "nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño".

"Lamentablemente, el acuerdo entre Sophie et Voilà y la señora Falcó para la confección de su vestido de novia ha tenido que ser resuelto como consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la señora Falcó", comienza el comunicado en el que, sin desvelar exactamente el motivo de su decisión de romper con Tamara, sí dejan entrever que el motivo tendría que ver con las exigencias que Tamara ha impuesto para la creación de su vestido: "Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño".

"Eso ha sido la divina providencia y no hay mal que por bien no venga". Tamara Falcó pone al mal tiempo buena cara y se consuela tras la renuncia de 'Sophie et Voilà' a diseñar su vestido de novia porque que si algo no le faltan desde que se confirmó que estaba compuesta y sin traje son ofertas. Más de 50 diseñadores e importantísimas marcas -tanto nacionales como internacionales- se han puesto en contacto con ella y con su equipo para hacerle jugosas ofertas a cambio de que luzca uno de sus diseños el día de su boda con Íñigo Onieva.

La marquesa de Griñón guarda silencio por el momento y no desvela cuál será la firma elegida para diseñar su vestido de novia, aunque hay varias -tan elegantes como exclusivas- que suenan con especial fuerza: Valentino, Giambattista Valli, Dior y Carolina Herrera. Especialmente esta última, con la que se especula que Tamara ya habría llegado a un acuerdo. Tampoco hay que descartar en la carrera por vestirla en su gran día a Pedro del Hierro, marca con la que trabaja la socialité y que se rumorea que estaría intentando convencerla con una suculenta oferta para lucir uno de sus diseños para dar el 'sí quiero'.

Mientras tanto, la casa de Isabel Preysler se ha convertido en un hervidero de actividad, y desde que se hizo público que Tamara y 'Sophie et Voilà' habían roto, 'Villa Meona' no deja de recibir visitas relacionadas con este asunto.

Así, horas después de trascender la noticia de que la marquesa se había quedado sin vestido un ejército de estilistas entraban a la mansión de lo más animados para presentar sus propuestas a la socialité. Nada más y nada menos que 14 personas preparadas para encontrar, en tiempo récord, un nuevo look nupcial para la novia del año.