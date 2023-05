El nuevo año le ha devuelto la ilusión a Tamara Falcó en el terreno sentimental, pero no con un nuevo amor como podría ser Hugo Arévalo, sino con su ex, Íñigo Onieva, con quien rompió en septiembre de 2022 a los pocos días de comprometerse por una infidelidad. Sin embargo, meses después se confirmó la vuelta de ambos como pareja y anunciaron su boda, otra vez.

Parecía que todo iba bien, sin embargo, un nuevo varapalo golpea el compromiso de Falcó y Onieva. A menos de dos meses para su boda con Íñigo Onieva, Tamara Falcó se ha quedado sin vestido de novia. Una impactante noticia de última hora que la firma 'Sophie et Voilà' -encargada de diseñar el look nupcial que la marquesa de Griñón lucirá el próximo 8 de julio- ha anunciado a través de un contundente comunicado que no deja precisamente en buen lugar a la hija de Isabel Preysler.

Tal y como adelanta en exclusiva el diario 'El País', la exclusiva marca de moda bilbaina, liderada por Sofía Arribas y Saioa Goitia, ha decidido romper su acuerdo con la socialité y no continuar con la creación de su vestido de novia porque "nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño".

"Lamentablemente, el acuerdo entre Sophie et Voilà y la señora Falcó para la confección de su vestido de novia ha tenido que ser resuelto como consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la señora Falcó", comienza el comunicado en el que, sin desvelar exactamente el motivo de su decisión de romper con Tamara, sí dejan entrever que el motivo tendría que ver con las exigencias que Tamara ha impuesto para la creación de su vestido: "Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño".

Con una inmensa sonrisa y una felicidad que resulta especialmente llamativa teniendo en cuenta que a 50 días de su boda no tiene vestido de novia ni (supuestamente) firma elegida para diseñar el modelo que lucirá para dar el 'sí quiero' a Íñigo Onieva. Así veíamos llegar anoche a Tamara Falcó a su casa tras dar la cara en 'El Hormiguero' y contar por fin su versión sobre su desencuentro y posterior ruptura con 'Sophie et Voilà'.

"Estoy muy feliz, estoy encantada" confesaba ante los micrófonos de Europa Press, deslizando que a pesar del varapalo que ha sufrido con su vestido, afronta el futuro con positividad convencida de que a pesar de este 'traspiés' su boda será el día perfecto con el que siempre ha soñado.

¿El motivo de esta inusitada alegría? Pues según deslizan algunos medios, que Tamara ya tiene elegida la firma que diseñará su traje de novia. Y no es otra que Carolina Herrera, como se lleva días asegurando. Al parecer, y aunque no hay confirmación oficial por ninguna de las dos partes, la marquesa y la prestigiosa firma de moda de Puig habrían llegado ya a un acuerdo.

Y conscientes de que el tiempo juega en su contra ya que la boda se celebrará en mes y medio, y según desvela 'El Mundo', la marquesa volará este mismo fin de semana a Nueva York para reunirse con Wes Gordon -diseñador al frente de la marca- y hacerse la primera prueba del vestido.

Un diseño que muchos aventuran a que será elegante, de corte clásico y con velo, muy del estilo de la marquesa y con el sello inconfundible de una de las firmas más prestigiosas del mundo, Carolina Herrera. Tamara por el momento ni confirma ni desmiente, pero su sonrisa es de lo más reveladora.