El nuevo año le ha devuelto la ilusión a Tamara Falcó en el terreno sentimental, pero no con un nuevo amor como podría ser Hugo Arévalo, sino con su ex, Íñigo Onieva, con quien rompió en septiembre de 2022 a los pocos días de comprometerse por una infidelidad. Sin embargo, meses después se confirmó la vuelta de ambos como pareja y anunciaron su boda, otra vez.

Parecía que todo iba bien, sin embargo, un nuevo varapalo golpea el compromiso de Falcó y Onieva. A menos de dos meses para su boda con Íñigo Onieva, Tamara Falcó se ha quedado sin vestido de novia. Una impactante noticia de última hora que la firma 'Sophie et Voilà' -encargada de diseñar el look nupcial que la marquesa de Griñón lucirá el próximo 8 de julio- ha anunciado a través de un contundente comunicado que no deja precisamente en buen lugar a la hija de Isabel Preysler.

Tal y como adelanta en exclusiva el diario 'El País', la exclusiva marca de moda bilbaina, liderada por Sofía Arribas y Saioa Goitia, ha decidido romper su acuerdo con la socialité y no continuar con la creación de su vestido de novia porque "nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño".

"Lamentablemente, el acuerdo entre Sophie et Voilà y la señora Falcó para la confección de su vestido de novia ha tenido que ser resuelto como consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la señora Falcó", comienza el comunicado en el que, sin desvelar exactamente el motivo de su decisión de romper con Tamara, sí dejan entrever que el motivo tendría que ver con las exigencias que Tamara ha impuesto para la creación de su vestido: "Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño".

Así, estarían dando a entender que la marquesa quería plagiar el diseño de otro vestido, o al menos, inspirarse tanto en él que dejaría de ser un producto original. Pero, ¿Cuál es el vestido con el que está obsesionada?

Pocas horas después de que se diera a conocer la noticia, 'El Programa de Ana Rosa' ha desvelado que el diseño que supuestamente Falcó usaba como referente es uno firmado por Chanel. Aunque no se sabe qué diseño concreto de la casa francesa ha sembrado esta polémica, se ha confirmado en el mismo programa que se trata de un diseño midi de estilo francés que forma parte de la colección de archivo del Museo Metropolitano de Nueva York.

La marca ofreció otras alternativas

Tal y como reza la nota emitida por la firma bilbaina, desde la primera prueba del vestido -que tuvo lugar en febrero y en la que todo parecía ir a las mil maravillas- las cosas han cambiado mucho y Tamara habría "exigido" ciertas cosas a las que Sofía Arribas y Saioa Goitia han dicho no y que habría acabado por convertir la situación en insostenible: "Desde el principio hemos puesto todo nuestro empeño para que se sienta la novia más guapa del año, cuidando cada detalle y escuchando sus ideas. Entendemos la importancia de capturar la esencia sobre los conceptos e inspiraciones de nuestras novias y, como es normal, en la mayoría de casos partimos de una inspiración en otros diseños que combinamos con el estilo de Sophie et Voilà y el savoir faire de las profesionales de primer nivel de esta compañía".

Fuentes cercanas a la marca han revelado a 'El País' que trataron de ofrecer "infinitivas opciones y soluciones alternativas" a Tamara para intentar reconducir la situación pero, al no conseguirlo y tras "numerosos desencuentros", se han visto obligadas a rescindir su acuerdo y renunciar a la creación del vestido de novia de la marquesa.