El nuevo año le ha devuelto la ilusión a Tamara Falcó en el terreno sentimental, pero no con un nuevo amor como podría ser Hugo Arévalo, sino con su ex, Íñigo Onieva, con quien rompió en septiembre de 2022 a los pocos días de comprometerse por una infidelidad. Sin embargo, meses después se confirmó la vuelta de ambos como pareja y anunciaron su boda, otra vez.

Las noticias relacionadas con Tamara Falcó y su boda con Íñigo Onieva se suceden a un ritmo vertiginoso. Cuando todavía está reciente el drama de quedarse sin vestido de novia por su ruptura con 'Sophie et Voilà' a 50 días de dar el 'sí quiero', y su viaje relámpago a Nueva York para reunirse con Wes Gordon y perfilar cómo será su diseño nupcial de Carolina Herrera, la polémica sacude de nuevo a la pareja del momento.

Después de semanas de especulaciones, y a pesar de que Tamara Falcó ha afirmado indignada que le parece una falta de respeto que le pregunten si va a perder 10 kilos antes de su boda con Íñigo Onieva porque como asegura está en su "normopeso", la marquesa de Griñón asistió a la clínica Buchinger de Marbella.

Tamara Falcó abandonaba este jueves la clínica Buchinger de Marbella para cumplir con su cita semanal con 'El Hormiguero'. Después de ingresar el pasado fin de semana en el prestigioso centro para someterse a un ayuno terapéutico y a un tratamiento détox, la marquesa de Griñón hacía un viaje exprés a Madrid para acudir al programa presentado por Pablo Motos.

Radiante, y sin hacer ninguna mención a su estancia en la clínica con su madre, Isabel Preysler, la socialité sí aprovechaba su reaparición para desmentir que Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida y Rafa Nadal estén invitados a su enlace: "No han dado con ninguno, lo siento. No van políticos, deportistas ni cantantes que no sean de la familia. Somos 200 invitados y hemos reducido un montón la lista. Íñigo tiene muchos primos y hay algunos que vendrán luego a las copas" revelaba.

Tras pasar la noche en la casa que su madre posee en la urbanización Puerta de Hierro de Madrid, Tamara ponía rumbo a la clínica Buchinger esta mañana y a primera hora ha aterrizado en el aeropuerto de Málaga para retomar su ayuno terapéutico.

Acompañada por una amiga, la marquesa ha evitado revelar ninguno de los tratamientos que está haciendo en el prestigioso centro ni confesar si ya ha notado algún cambio en su figura. Dejando en el aire qué tipo de alimentación está haciendo o qué deportes está practicando, la 'novia del año' se ha limitado a sonreír tímidamente, confirmando de esta manera que está feliz con su decisión de ingresar en la Buchinger.

El regalo que exigen a los invitados

Falcó y Onieva se han ganado duras críticas después de que 'El programa de Ana Rosa' haya revelado al detalle cómo es la web que han creado para sus invitados y cuánto es el importe mínimo que han pedido en concepto de regalo a los afortunados que presenciarán su 'sí quiero'.

Y es que en dicha web, además de la invitación en sí -de tipo tradicional, en la que incluyen a los padres de ambos y en la que desvelan que su enlace se celebrará a las 19 horas del próximo 8 de julio en el palacio El Rincón- hay tres pestañas con información relevante para sus allegados: en la primera se informa de que la fiesta de su preboda tendrá lugar en el hotel Ritz un día antes de su boda -es decir, el viernes 7 de julio- y que el dresscode de la misma será cocktail'.

En la segunda, se recomiendan hoteles, peluquerías y sitios especializados en maquillaje para aquellos invitados que no sean de Madrid; y en la tercera es donde está la lista de bodas con los regalos de la web Atípica elegidos por Tamara e Íñigo. Sin embargo, la pareja da la opción -si a sus seres queridos no les convence ninguno de los exclusivos objetos de decoración y menaje de hogar- de hacer un 'regalo ficticio', que conduce directamente a un número de cuenta para que aquel que lo desee les regale dinero. La controversia viene porque hay una cantidad mínima que son 150 euros, lo que para algunos es un gesto de mal gusto con sus invitados.