En diciembre del pasado año, Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa pusieron fin a su relación tras tras ocho años, según adelantó en exclusiva la revista '¡Hola!' "Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente", decía ella para la publicación, en la que ha aclarado que no existen terceras personas.

De esta forma, Isabel Preysler se ha convertido en una de las solteras de oro de nuestro país. Disfrutando de esta nueva e ilusionante etapa en su vida, la socialité ha asegurado en varias ocasiones que lo último en lo que piensa ahora es en enamorarse, puesto que en estos momentos lo único que quiere es disfrutar de sus hijos y de sus nietos y disfrutar de su recién estrenada soltería después de 8 años de amor con el premio Nobel.

Sin embargo, su cena con unos amigos el pasado mes de abril, entre los que destacaba la presencia de Alfonso Díez, desató todos los rumores. ¿Estaban comenzando la 'reina de corazones' y el viudo de la inolvidable Duquesa de Alba una especial amistad? Rotundo, el funcionario no tardaba en negar la mayor, tachando de "despropósitos" las especulaciones y asegurando que, a pesar de que Isabel es una mujer "fascinante" no tenía ningún interés sentimental en ella.

Dos meses después de su comentadísimo encuentro, la madre de Tamara Falcó y el duque viudo se han reencontrado este fin de semana en Sevilla en la boda de Sol Medina y Pedro Domínguez-Majón. Salieron por separado del mismo hotel y avivaron los rumores de una posible relación.

Un encuentro que ha provocado que diferentes medios de comunicación asegurasen que Alfonso será uno de los rostros conocidos que asista el próximo 8 de julio al enlace de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, dando fuerza a las especulaciones acerca de una amistad especial entre dos de los solteros de oro de nuestro país, Isabel y el duque viudo de Alba.

Algo que el funcionario ha desmentido esta mañana, negando rotundamente que le hayan invitado a la boda del año: "No, no, no".

Más esquivo se ha mostrado cuando le hemos preguntado por su relación con Isabel Preysler -"¿vienen a eso o a saludarme? Buenos días sí pero a eso nada" ha asegurado entre risas-, dejando en el aire si su amistad podría dar paso a algo más. Sonriente ha reconocido que se llevan muy bien, "eso sí", pero ha preferido guardar silencio a la cuestión de si estaría naciendo algo especial entre ambos.

Sin perder el sentido del humor y con unas miradas y gestos reveladores que hablan por sí mismos, Alfonso ha evitado revelar si les veremos más veces juntos o si tienen algún plan para este verano, pero ha confesado que enamorarse es algo "muy bonito". "Sus intenciones son buenas, claro" ha zanjado riendo, agradeciendo las ganas que tenemos de verle de nuevo con pareja tras la muerte, hace casi 9 años, de la duquesa de Alba.