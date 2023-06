Tamara Falcó arrasa en el terreno sentimental, pero no con un nuevo amor como podría ser Hugo Arévalo, sino con su ex, Íñigo Onieva, con quien rompió en septiembre de 2022 a los pocos días de comprometerse por una infidelidad. Sin embargo, meses después se confirmó la vuelta de ambos como pareja y anunciaron su boda, otra vez. La fecha definitiva es el 8 de julio.

Las noticias relacionadas con Tamara Falcó y su boda con Íñigo Onieva se suceden a un ritmo vertiginoso. Cuando todavía está reciente el drama de quedarse sin vestido de novia por su ruptura con 'Sophie et Voilà' a 50 días de dar el 'sí quiero', y su viaje relámpago a Nueva York para reunirse con Wes Gordon y perfilar cómo será su diseño nupcial de Carolina Herrera, ahora conocemos los primeros detalles del vestido de novia que llevará la marquesa.

Tamara Falcó reapareció este jueves en 'El Hormiguero' después de pasar unos días completamente alejada de las cámaras. A menos de un mes para darse el 'Sí, quiero' con Íñigo Onieva, parece que la colaboradora está más ocupada que nunca, eso sí, no pierde la sonrisa.

La colaboradora de televisión ha confesado que "he estado en Nueva York con mi madre" y que "el vestido está quedando súper bonito". Pablo Motos le preguntó si Isabel Preysler ha dado su visto bueno y ella dijo que "sí", además lo ha hecho "con entusiasmo".

Además, Tamara desveló que tiene a "diecinueve personas" trabajando en su vestido, en los encajes en concreto, y que está encantada con ellos porque "están haciendo lo imposible para terminar este vestido en un mes". Eso sí, parece que la Marquesa de Griñón no tendrá que viajar más a Nueva York porque "no sé si la siguiente es ya en Madrid, me lo tienen que decir ahora".

La prometida de Íñigo Onieva está viviendo esta etapa de lo más feliz aunque ha confesado que "es raro verte vestida de novia" y que cuando se miraba al espejo se decía a sí misma: "'eres la novia', como si se estuviera haciendo todo real".

También se le ha preguntado si lucirá o no velo y ella ha querido jugar al despiste y nos ha desvelado si lo llevará o no: "ah, no lo voy a decir". Tamara no sabe si cumplirá con las expectativas que hay puestas en ella, pero sí que ha confirmado que está muy contenta con el trabajo que el equipo de Carolina Herrera está haciendo con su vestido de novia.

El regalo que exigen a los invitados

Falcó y Onieva se han ganado duras críticas después de que 'El programa de Ana Rosa' haya revelado al detalle cómo es la web que han creado para sus invitados y cuánto es el importe mínimo que han pedido en concepto de regalo a los afortunados que presenciarán su 'sí quiero'.

Y es que en dicha web, además de la invitación en sí -de tipo tradicional, en la que incluyen a los padres de ambos y en la que desvelan que su enlace se celebrará a las 19 horas del próximo 8 de julio en el palacio El Rincón- hay tres pestañas con información relevante para sus allegados: en la primera se informa de que la fiesta de su preboda tendrá lugar en el hotel Ritz un día antes de su boda -es decir, el viernes 7 de julio- y que el dresscode de la misma será cocktail'.

En la segunda, se recomiendan hoteles, peluquerías y sitios especializados en maquillaje para aquellos invitados que no sean de Madrid; y en la tercera es donde está la lista de bodas con los regalos de la web Atípica elegidos por Tamara e Íñigo. Sin embargo, la pareja da la opción -si a sus seres queridos no les convence ninguno de los exclusivos objetos de decoración y menaje de hogar- de hacer un 'regalo ficticio', que conduce directamente a un número de cuenta para que aquel que lo desee les regale dinero. La controversia viene porque hay una cantidad mínima que son 150 euros, lo que para algunos es un gesto de mal gusto con sus invitados.