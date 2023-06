Tamara Falcó arrasa en el terreno sentimental, pero no con un nuevo amor como podría ser Hugo Arévalo, sino con su ex, Íñigo Onieva, con quien rompió en septiembre de 2022 a los pocos días de comprometerse por una infidelidad. Sin embargo, meses después se confirmó la vuelta de ambos como pareja y anunciaron su boda, otra vez. La fecha definitiva es el 8 de julio.

Las noticias relacionadas con Tamara Falcó y su boda con Íñigo Onieva se suceden a un ritmo vertiginoso. Cuando todavía está reciente el drama de quedarse sin vestido de novia por su ruptura con 'Sophie et Voilà' a 50 días de dar el 'sí quiero', y su viaje relámpago a Nueva York para reunirse con Wes Gordon y perfilar cómo será su diseño nupcial de Carolina Herrera, ahora se confirma un nuevo varapalo.

A lo largo de estas semanas se ha hablado mucho sobre la asistencia o no de Enrique Iglesias a la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. De hecho, se ha llegado a decir que podría ser una de las ausencias más notables debido a un supuesto problema de salud. Europa Press ha podido hablar en exclusiva con fuentes cercanas a la Marquesa de Griñón y nos han confirmado que el cantante NO asistirá finalmente al enlace matrimonial del año.

Después de trascender que el artista estaría sufriendo un problema de salud, Enrique se apresuró a negar por redes sociales que fuera cierto... pero sin embargo, sí que sabemos que Enrique no asistirá a la boda de su hermana el próximo 8 de julio. Será el único de toda la familia que se perderá el gran enlace del año.

Hace unas semanas, la hermana de Tamara, Ana Boyer, nos aseguraba que no sabía si su hermano Enrique Iglesias vendría al enlace o no, de hecho nos confesaba que "no lo tengo claro, tiene compromisos laborales, pero no sé si vendrá o no". Quizás sean estos los motivos por los que el artista no sea uno de los testigos de cómo los dos tortolitos se juran amor eterno.

El próximo 8 de julio Tamara llevará a cabo el sueño que siempre ha tenido: pasar por el altar y lo hace con la persona que le ha acompañado en estos últimos años. Después de meses convulsos en los que solamente se ha hablado de su relación sentimental y de todas las polémicas que ha habido alrededor de ellos parece que el amor vuelve a triunfar.

El regalo que exigen a los invitados

Falcó y Onieva se han ganado duras críticas después de que 'El programa de Ana Rosa' haya revelado al detalle cómo es la web que han creado para sus invitados y cuánto es el importe mínimo que han pedido en concepto de regalo a los afortunados que presenciarán su 'sí quiero'.

Y es que en dicha web, además de la invitación en sí -de tipo tradicional, en la que incluyen a los padres de ambos y en la que desvelan que su enlace se celebrará a las 19 horas del próximo 8 de julio en el palacio El Rincón- hay tres pestañas con información relevante para sus allegados: en la primera se informa de que la fiesta de su preboda tendrá lugar en el hotel Ritz un día antes de su boda -es decir, el viernes 7 de julio- y que el dresscode de la misma será cocktail'.

En la segunda, se recomiendan hoteles, peluquerías y sitios especializados en maquillaje para aquellos invitados que no sean de Madrid; y en la tercera es donde está la lista de bodas con los regalos de la web Atípica elegidos por Tamara e Íñigo. Sin embargo, la pareja da la opción -si a sus seres queridos no les convence ninguno de los exclusivos objetos de decoración y menaje de hogar- de hacer un 'regalo ficticio', que conduce directamente a un número de cuenta para que aquel que lo desee les regale dinero. La controversia viene porque hay una cantidad mínima que son 150 euros, lo que para algunos es un gesto de mal gusto con sus invitados.