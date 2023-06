La fecha original del juicio contra Rocío Carrasco por un presunto delito de abandono de familia, era el 14 de junio pero fue aplazado porque le coincidía con otras dos vistas en diferentes lugares de España. La nueva fecha se situó el 28 de junio a las nueve y media de la mañana, en la sala de vistas número 11 de los juzgados de lo Penal de Madrid.

Fecha marcada en rojo en el calendario de Rocío Carrasco, Antonio David Flores y sus hijos. Estaba previsto que este miércoles, se viesen las caras en el Juzgado de lo Penal de Madrid después de que David Flores denunciase a su madre por impago de la pensión durante más de 40 meses. Un delito de abandono de familia por el que la Fiscalía pide para la hija de Rocío Jurado un año de prisión y 19.000 euros de multa.

Una cita a la que el ex de Marta Riesco y sus hijos han llegado puntuales y acompañados por una de las abogadas del despacho de Iván Hernández. En primer lugar, una Rocío muy seria que evitaba hacer declaraciones sobre este reencuentro en los tribunales con su madre, y a pocos metros de distancia Antonio David con David, aparentemente tranquilos y despreocupados a pesar de lo importante .

Un juicio que finalmente se ha suspendido porque Rocío Carrasco no se ha presentado, evitando así un incómodo cara a cara con el ex guardia civil y sus hijos, a los que hace años que no ve. Minutos después de su entrada en los juzgados de Lo Penal, los jóvenes y su padre abandonaban el lugar sin revelar el motivo por el que la mujer de Fidel Albiac no había acudido a la citación. "Hasta luego chicos. No puedo decirte nada" ha explicado un Antonio David aliviado, que ha preferido dejar en el aire cuándo tendrá lugar el juicio.

Su hija, Rocío Flores, habló en el canal de YouTube de su abogado sobre esta situación y le lanzó declaraciones muy duras a su madre. "Nosotros nos hemos presentado en el juzgado y para la sorpresa nuestra, no estaba ella. He tenido una mañana brutal, porque iba a ser la primera vez que la tuviese que ver y la verdad es que estaba bastante nerviosa"., comenzó diciendo, visiblemente emocionada.

"Mi postura siempre ha sido super clara: pese al daño que me ha hecho y haberme destrozado la vida como ha hecho, y de señalarme públicamente en un documental, siempre he tenido la postura de que ella era mi madre. Yo no iba a declarar en contra de mi madre. Es una decisión que se toma previamente, no es una decisión que se tome hoy", señaló entre lágrimas.

Además, explicó que lo único que quiere es que se haga justicia. "Estoy viviendo un infierno todos los días de mi vida. No entiendo muchas cosas y nunca las entenderé. Lo único que quiero es que se haga justicia y que esto se acabe. Quiero que salga a la luz la realidad", sentenció.

Rocío Carrasco tiene pendiente otro juicio, esta vez como víctima y acusadora. El acusado es su exmarido, Antonio David Flores. Está previsto que ese juicio se celebre el 6 de julio. La Fiscalía pide para Antonio David Flores cuatro años de prisión por un delito de insolvencia punible. Rocío Carrasco le denunció por no pagar la pensión de sus dos hijos, que entonces eran menores de edad y vivían con la madre. Según la acusación, Antonio David no pagó y además habría realizado maniobras ilícitas para ocultar que sí tenía dinero para cumplir con su obligación. Ahora, su exmujer le reclama también una indemnización de 80.000 euros; 60.000 euros de la deuda por no pagar las pensiones a sus hijos, más otros 20.000 euros por "intereses, daños y gastos ocasionados".