Diez días antes de su boda con Tamara Falcó vuelve a salir una supuesta amante que no ha dudado en revelar todos los detalles del affaire que habría mantenido con él entre marzo y abril de 2022. Íñigo Onieva se ha vuelto a enfrentar a ser el objeto de la polémica con una información que golpea de lleno su estabilidad y la de su futuro matrimonio.

La infidelidad

Una policía nacional ha contado que conoció a Íñigo en la discoteca Lula y, tras un primer encuentro en el que se gustaron pero no pasó nada, coincidieron en una fiesta en la que él le confesó que no podía besarla (aunque le gustaría) por miedo a que saliese a la luz. La supuesta amante explica que no paraba de cogerle la mano. "De repente me empezó a decir tú y yo no nos podemos enrollar", explica la joven a EDATV. "Me enamoré", aseguró. Y es que parece ser que la agente tiene pruebas de que el romance sí ocurrió. Además, todo habría transcurrido en diferentes días.

Siguieron en contacto, cenaron con amigos y después, en su regreso al local nocturno en el que él trabajaba, habrían dado rienda suelta a su pasión en uno de los baños.

Según sigue relatando la supuesta amante, al día siguiente de conocerse, volvieron a quedar, esta vez, en un restaurante de Madrid. Pero lejos de ser una comida romántica, acudieron con varios amigos. Al acabar la noche, Íñigo Onieva habría invitado a la agente a la casa que compartía con su pareja, Tamara Falcó, en el barrio de Las Salesas.

"Te tienes que ir que a las diez viene la de la limpieza". Así habría echado el empresario a la joven al día siguiente.

La reacción de Mario Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa se ha dejado ver por Madrid. Siempre gozó de muy buena relación con Tamara durante su relación sentimental con Isabel Preysler, pero lo cierto es que después de su ruptura sentimental, parece que el Nóbel y la Marquesa de Griñón no han tenido ningún tipo de contacto... de hecho, llama la atención que ni siquiera le envíe unas bonitas palabras para que disfrute de su día.

En esta ocasión, Europa Press le ha preguntado a Mario por la última información que ha salido publicada sobre una posible infidelidad de Íñigo Onieva a Tamara con una policía y han obtenido, como esperaban, el silencio como respuesta.

Con prisa y sin ganas de atender a la prensa, Mario salía de su casa y se montaba rápidamente en el coche que le esperaba en las inmediaciones sin querer hacer ninguna declaración sobre el futuro que le espera a Tamara con su nueva vida al lado de Íñigo al partir del próximo 8 de julio.