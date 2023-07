La marquesa de Griñón, Tamara Falcó, e Íñigo Onieva son al fin marido y mujer tras pronunciar el "sí, quiero" en una ceremonia en el palacio El Rincón, en la localidad madrileña de Aldea del Fresno, después de diversos avatares que hicieron pensar que los novios no llegarían al altar.

Hace una semana Mario Vargas Llosa, el escritor y ex pareja de Isabel Preysler, recibía el alta hospitalaria tras haber estado ingresado en la Ruber Internacional tras contagiarse de Covid-19. Justo un día después, Tamara Falcó e Íñigo Onieva se daban el 'Sí, quiero' por todo lo alto y, pasadas 48 horas de esa gran boda, ambos estuvieron a punto de coincidir en el aeropuerto.

Íñigo y Tamara esperaban en la sala VIP del aeropuerto al coche que les llevaría posteriormente hacía su vuelo, el equipo de Europa Press captaba el momento en el que aparecía Mario en escena. El escritor se subía en un coche que le esperaba justo detrás de la furgoneta que momentos más tarde trasladaría a los recién casados.

Ahora, Europa Press ha vuelto a coincidir con Mario y nos ha confesado que se encuentra muy recuperado de ese ingreso. Además, también le han preguntado por esa coincidencia que tuvo lugar en el aeropuerto y, como tantas veces ha hecho, ha jugado al despiste para no decir nada.

Mario nos ha confesado que no vio a Tamara e Íñigo el día que coincidieron en el aeropuerto: "No los vi yo". Además, el premio Nobel no nos ha desvelado si los hubiese felicitado por su matrimonio en caso de haber coincidido... Eso sí, en cuanto a cómo se encuentra tras salir del hospital, nos ha asegurado que "muy bien, muy bien. Muchas gracias".