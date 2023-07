El impacto mediático que supuso la ruptura entre Laura Escanes y Risto Mejide ya quedó en el pasado. Desde hace meses, la influencer está oficialmente en una relación con el artista español Álvaro de Luna, Risto Mejide llevaba medio año saliendo con Natalia Almarcha, hasta que se torció.

Hace unos días, Risto y Natalia confirmaron su ruptura a través de redes sociales y aunque no quisieron desvelar el motivo, todo apunta a una posible infidelidad por parte de Risto. El entorno de la expareja asegura en Lecturas que Natalia recibió unas capturas de pantalla que mostraban a Risto teniendo conversaciones subidas de tono con otras mujeres.

"Un chico escribió a Natalia diciéndole que había roto con su novia porque había descubierto que hablaba con Risto (...) Ella le preguntó si había hablado con otras chicas y encima es él el que se ofende. Natalia no es la celosa compulsiva que pintan, solo quería saber la verdad".

"Risto le dijo que no entendía esa falta de confianza, no quiso aclararlo", añade el entorno. "Natalia cree que Risto le ha faltado al respeto, lo está pasando muy mal".

La revista aclara que la exnovia está muy decepcionada y se ha dado cuenta de que sus allegados tenían razón en muchas cosas de las que le avisaban sobre su relación. "Le decíamos que la actitud de Risto no era normal, Natalia siempre sacaba la cara por él. En un viaje a Roma, él iba en primera clase y ella en turista, hasta otros viajeros le llegaron a decir que cómo podía ser eso posible", critican estas fuentes. "Como siempre, ella le excusó. Natalia no quería vivir por encima de sus posibilidades, ni quería que él pagara siempre, ha hecho mucho esfuerzo, también económico, por seguir su vida con Risto (...) Sé que le han ofrecido entrevistas y le vendría bien el dinero, pero no quiere hablar".

"Nunca imaginó que le haría esto, ella ha dado todo por él", aseguran. "Le ha querido muchísimo. Había decidido ir a vivir a Madrid para estar con él, dejándolo todo. ¡Menos mal que no lo hizo!".

Declaraciones de ambos

Después de que salieran a la luz los rumores del fin de su relación, Risto publicó un story añadiendo que no diría nada "porque eso sería ir contra una persona que ha sido importante" en su vida, una mujer a la que ha querido y con la que ha convivido: "No esperéis de mí que entre al trapo de ninguna acusación, insinuación, calumnia, injuria o simplemente duda razonable".

Por su parte, Natalia Almarcha habló también en sus redes para decir que tenía la conciencia super tranquila: "Ningún mal trato hacia esa persona, no se me puede sacar desde esa fecha ninguna conversación fuera de tono con ningún tío".

"He tenido que exponerme más de lo que me hubiese gustado, no he buscado ningún interés económico, he tenido que soportar críticas muy duras, etc. Es una persona que la he defendido siempre a capa y espada, incluso sin argumentos y lo seguiré haciendo", comentó. "Pero tampoco puedo permitir que hoy todo el mundo me pregunte que qué he hecho yo para dejarme tan mal en el texto que se publica. No me lo merezco. Y menos con el trato impecable que he tenido hacia él".