Tal y como anunció en sus redes sociales, este lunes Kiko Rivera fue operado del corazón. Una operación que parecía que traería complicaciones -por lo que su madre, Isabel Pantoja, no dudó en ir al hospital para estar al lado de su hijo- pero que finalmente ha salido mejor de lo que se esperaba. Así mismo lo ha contado el DJ a sus seguidores de Instagram, confesando que la vida le ha vuelto a dar una nueva oportunidad: "¿Pero saben una cosa? Hoy por segunda vez he vuelto a nacer. ¡Y ya van dos! ¿Evitemos la tercera no creen?".

El hijo de Isabel Pantoja ha explicado cómo ha salido la intervención a la que ha sido sometido: "Gracias a Dios El cateterismo aunque era la opción con menos posibilidades salió bien y solo ha sido un susto después de la mala pinta que tenía todo. Debo tener alguien ahí arriba que me indica que todavía no es mi hora. Ahora toca cuidarme al máximo nivel y seguir siendo feliz con los míos".

Parece que otra vez, todo se ha quedado en un susto, por lo que Kiko ha aprovechado este comunicado para dirigirse a aquellas personas que están hablando sobre su estado de salud sin su permiso: "Los que se creen portavoces de mi familia ya sabéis a quien me refiero, mejor que se preocupen de su vida. Que por aquí anda todo bien y no me hace falta que nadie informe de nada y mucho menos cuando no saben nada".

"También quiero dejar dicho por aquí porque no me voy a callar a todas esas personas que han empezado a escribirme como si nada hubiese pasado y que han estado más de 3 años sin preguntar por mi y por mis hijos a todos ellos porque sé que leen esto, no tenéis ningún tipo de cabida en mi vida así que no os molestéis ni siquiera en mandar un Whatsaap", ha explicado tajante.

Eso sí, Kiko tampoco ha querido perder la oportunidad de agradecer el cariño de todas las personas que han estado a su lado en todo momento y que se han preocupado por su estado de salud: "A toda mi gente que me habéis escrito. Os quiero dar las gracias por vuestro apoyo incondicional tan bonito que me dais. Sois una parte muy importante en mi vida".