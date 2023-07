Rosalía y Rauw Alejandro han roto, según confirma la revista People. Tras tres años de relación y cuatro meses después de anunciar su compromiso, fuentes cercanas a la pareja avanzan al medio que los artistan "han acordado poner fin a su compromiso" a pesar del "amor y el respeto" que se tienen.

En septiembre de 2021, hicieron oficial su relación tras meses de rumores y especulaciones. Desde ese momento, la pareja ha compartido muchos momentos juntos y no escondían su amor en las redes sociales, incluso, vivieron juntos, crearon juntos un EP y grabaron un videoclip con el que anunciaron su romántica pedida de matrimonio. Lo hicieron en la canción 'Beso', una de las más conocidas de su EP titulado 'RR'.

Respecto al motivo de la ruptura, por el momento ya circulan algunas informaciones que apuntan a que habría una tercera celebridad involucrada en la relación. Además, Kiko Matamoros soltó hace unos días unas declaraciones que podrían dar una pista sobre el detonante de la ruptura. Después de que Belén Esteban hablase de su buena relación con Rosalía, Matamoros dijo lo siguiente: "¿Por qué no cuenta lo que piensan los papás de Rosalía de Rauw Alejandro, que no están de acuerdo con esa relación? (...) Sí, están juntos los dos. Pero la familia no lo ve con buenos ojos".

Preparaban la boda

La catalana habló por primera vez de la preparación de su boda con Rauw hace un mes en 'El Hormiguero'. La cantante confesó que se pondría "a ello" cuando terminase su gira, algo a lo que puso fin hace tan solo tres días en París. Ella quería que la boda fuera "chill", "tranquila", "con familia, a lo mejor", aunque también dejaba la puerta abierta a que la lista de invitados se ampliase, quizás, hasta los 300: "No sé, a ver cómo termina esto, porque luego vas sumando y...".

Querían hijos

Por otro lado, Rauw Alejandro habló de su futura paternidad en una entrevista para la radio Alafoke, de República Dominicana. "¿Y si Rosalía te viene y te dice que está embarazada?", le preguntaron al artista. "Estaría bien cabrón. Yo quiero un par de hijos", confesó él en aquel momento.

Tienen un tatuaje en común

En marzo de 2022, la cantante confesó en la revista Vogue que se había tatuado 'RR' en el pie, las inciales que comparten y que también coinciden con el apellido del que era su prometido (Rauw Ruiz). Poco después, él también contó que se había tatuado el nombre de su prometida encima del ombligo.