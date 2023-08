Hace una semana conocíamos que Daniel Sancho, hijo de Rodolfo Sancho, iba a entrar en prisión por el supuesto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia. El primogénito del actor, lleva una semana en la prisión de Koh Samui mientras la investigación por parte de las autoridades tailandesas sigue en marcha. Sancho se enfrenta desde la cadena perpetua hasta la pena de muerte por el homicidio premeditado del cirujano.

Su padre, Rodolfo Sancho, no ha viajado todavía a Tailandia por su seguridad y por la estabilidad de su hijo. Aun así, él y su expareja, la madre de Daniel, Silvia Bronchalo, están haciendo todo lo posible para que la condena del acusado sea la menor posible contratando a un despacho de abogados, además del abogado tailandés para que sean los encargados de llevar el caso de hacer como portavoces de la familia.

Por este caso ha sido preguntada la actriz y amiga de Rodolfo Sancho, Cayetana Guillén Cuervo, quien ha comentado: "No sé qué deciros, la verdad. Es tan grave, tan dramático y tan horrible que no sé qué deciros. Rodolfo es una persona muy cercana para mí, le quiero mucho, quiero mucho a su familia". Aunque también ha revelado que no ha hablado con él "es todo tan terrible que no sé. No me he atrevido a invadir ni nada de nada" explicaba. Apuntando que el tema es "tan delicado que es muy fácil hablar de los demás y de las desgracias de los demás, pero no tengo ni idea ni me atrevo a decir nada" concluía.