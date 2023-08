Las especulaciones entorno a Daniel Sancho y todo lo relacionado con él no cesan tras el asesinato de Edwin Arrieta, un cirujano colombiano al que el joven cocinero le habría quitado la vida y ocultado su cuerpo, tal y como afirma la policía de Tailandia. Un delito de máxima gravedad por el que han trasladado a la Fiscalía del país asiático su petición de pena de muerte para el chef.

Mientras, se siguen compartiendo algunos detalles del hijo de Rodolfo Sancho. Tal y como diferentes medios habían confirmado, se pensaba que el joven tendría su propio piso en una de las zonas más cotizadas de la capital, en el que todavía se aprecian algunas de sus pertenencias, como la barbacoa donde grababa los vídeos de cocina de su canal gastronómico de YouTube, 'Puro Disfrute', en el que contaba con 119.000 suscriptores y en el que compartía algunas de sus recetas.

El equipo de Europa Press ha podido hablar con uno de los amigos de Daniel Sancho, un joven llamado Luis que asegura que todo el entorno de joven está "completamente en shock": "Esto es una película de terror completamente, no tengo mucho que decir".

Además, ha definido al chef como "un buen chico hasta que uno se da cuenta de ciertas cosas", aunque asegura que "verlo venir de ninguna manera". Luis dice no saber nada de la amistad que mantenían Edwin y Daniel en ningún momento: "Nada, nada. Yo no sabía nada de Edwin".

También ha compartido con nosotros cómo puede sentirse su amigo en la prisión de Tailandia: "No me lo puedo ni imaginar. He visto documentales de prisión para más o menos imaginarme lo que está pasando el amigo pero lo que sea que yo pueda imaginarme seguro que es mil veces peor".

Finalmente ha explicado el motivo por el que la barbacoa que aparece en los vídeos se encuentra en ese piso, que realmente es de un amigo de ellos: "Era un amigo de nosotros que filmó un par de episodios del canal de YouTube que tenía porque teníamos una buena parrilla, eso es todo".

Parece ser que esta teoría se desmiente y que podría ser verdad lo que se pensaba en un principio. Daniel viviría con su abuela paterna, Noela Aguirre en el domicilio familiar de los Sancho en la zona de Arturo Soria, donde le veían a diario con la viuda de Sancho Gracia merendando en una cafetería cercana.