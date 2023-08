Mientras Silvia Bronchalo ha viajado a Tailandia para visitar a su hijo Daniel Sancho en la prisión de Koh Samui una vez ha concluido el periodo de diez días de aislamiento por protocolo covid, Rodolfo Sancho continúa refugiado en su casa de Fuerteventura con su mujer, Xenia Tostado, y su hija Jimena, de 8 años.

Su abogada y portavoz, Carmen Balfagón, revelaba tras la rueda de de prensa en la que la policía tailandesa confirmó que pedirá la pena de muerte para el chef por el presunto asesinato y desmembramiento de Edwin Arrieta, que el actor está "hundido", "francamente mal" y antes de desplazarse al país asiático para ver a su hijo tiene que "rearmarse psicológicamente".

Mientras Rodolfo continúa en silencio, su hermano Rodrigo Sancho ha dado la última hora sobre el estado anímico del protagonista de 'Mar de plástico' tras la petición de la pena capital para Daniel: "No hablo todos los días con él, pero hombre, está fastidiado. Yo soy padre también, imagínate lo que siente. Está mal, claro, está mal" confiesa.

Como reconoce, para la familia Sancho ha sido un mazazo que la policía tailandesa pida la pena de muerte para su sobrino, pero asegura que "hay que esperar" porque, como afirma, se agarran a que el juez ha dicho que necesita nuevas pruebas y que la investigación no está cerrada aun. "Espero que el caso de un giro porque lo importante es que podamos traerle. Esté cerca sobre todo" explica.

Revelando que no mantiene relación con su excuñada, Silvia Bronchalo -"la verdad es que hace mucho que no hablo con ella, sinceramente"- Rodrigo ha contado que no sabe cómo ha sido su primera visita a Daniel en la cárcel: "Mi hermano tiene una portavoz que es la que realmente tiene los datos, elabora la estrategia y es con la que tenéis que hablar sinceramente" se justifica.

Respecto a cómo se encuentra su madre, Noela Aguirre, que siempre ha estado muy unida a Daniel, el hermano de Rodolfo ha confirmado que ya sabe el atroz crimen que presuntamente cometió su nieto y, aunque "es muy difícil abstraerse de todo esto", "es una mujer fuerte la verdad y ahí está".