Sin miedo a la demanda por honor, intimidad y revelación de secretos que los abogados de Bertín Osborne anunciaron contra ella, Chabeli Navarro continúa hablando de su 'relación' con el artista en los platós de televisión. Dejando claro que ella no firmó ningún contrato de confidencialidad comprometiéndose -bajo penalización de 100.000 euros- a no hablar ni de su breve historia de amor ni sobre la interrupción voluntaria de su embarazo, la sevillana se ha convertido en el azote público del presentador.

Tras las declaraciones de Bertín durante su reciente concierto en Elche asegurando que en su trayectoria en televisión, en la música y en el vino se ha encontrado con "inútiles" que no saben "una mierda", Chabeli no ha dudado en sentenciar al cantante: "Cada vez que habla este hombre sube el pan. En este país nadie sabe nada de nada, menos mal que cada vez tiene menos credibilidad" ha afirmado con ironía.

Como nos cuenta, todavía no ha recibido la demanda que Bertín le dijo que le pondría -"los abogados hicieron un comunicado pero a mí no me ha llegado absolutamente nada de momento" asegura- pero tampoco le preocupa lo más mínimo.

Tanto es así que no ha dudado en arremeter una vez más contra el presentador y acusarlo de no estar implicándose en el embarazo de Gabriela Guillén ni centrado en su próxima paternidad: "A la vista está, no se está responsabilizando. Ni le acompaña al ginecólogo, ¿le llama por teléfono? no lo sé, se lo tendréis que preguntar a ella, pero yo lo dudo, sinceramente" afirma convencida.

Por eso, Chabeli aconseja a la fisioterapeuta que "se cuide mucho", que "intente no estresarse aunque es difícil" y que "no cuente con Bertín como está haciendo" durante su embarazo. "Yo tomé la decisión de abortar porque tenía mucha presión y me sentía sola, no sentía el apoyo de otra parte, pero me alegro mucho por ella" concluye, insistiendo en que no tiene ningún tiempo de miedo a las posibles represalias del artista por haber 'incumplido' su contrato de confidencialidad que, apunta, "no tiene absoutamente nada que ver" con su aborto.