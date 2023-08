Terelu Campos ha hecho una excepción en su 'norma' de no hablar de su expareja más polémica, Pipi Estrada, y en una entrevista concedida a 'El Mundo' se ha despachado a gusto contra el hombre con el que compartió su vida entre 2003 y 2005. "Ése es un retrasado, de él no hablo" afirma, para confesar a continuación que ha tenido amores "feos, feítos y feísimos". "Yo no le exijo a un hombre tener un cuerpo, sino una mente, aunque también es cierto que alguno he tenido sin cerebro. ¿Quién no ha tenido un chapapote en su vida?" ha asegurado, dejando entrever entre líneas que podría referirse al periodista.