Tras el anuncio de que el popular abogado Marcos García Montes se incorpora al equipo de defensa de Daniel Sancho, la portavoz de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, la penalista Carmen Balfagón, ha reaparecido en 'El programa del verano' para salir al paso de las últimas informaciones sobre el inminente viaje del actor a Tailandia para visitar a su hijo en la prisión de Koh Samui.

Sin entrar en detalles concretos, la abogada ha revelado que la "situación personal" de los padres del único acusado del asesinato de Edwin Arrieta es "mala". "No es una situación que se mitiga, sino que se mantiene cada día y como padres es muy dura. Como dijo Silvia Bronchalo es una situación para la que no estás preparada, muy díficil de gestionar emocionalmente" ha reconocido.

Asegurando que no le preguntan a la madre de Daniel cómo se encuentra después de una semana en Tailandia para estar cerca de su hijo, Carmen Balfagón ha destacado su "valentía" por irse sola al país asiático, asegurando que está haciendo "lo que tiene que hacer una madre" aunque sea una "situación muy difícil de gestionar".

Desmintiendo que el viaje de Rodolfo sea inminente, su portavoz ha explicado que "evidentemente se irá cuando termine de gestionar una serie de cosas. Está en contacto con su hijo, esa relación existe desde el minuto uno. Pero tiene que perfilar una serie de cosas antes que son mucho más fáciles de cerrar aquí que en Tailandia". "Cómo no va a tener ganas de verle, pero insisto, hablan por videollamada" ha señalado.

Además, la penalista ha negado la información de que Rodolfo y Silvia hayan alquilado una casa en Koh Samui para tener una especie de 'cuartel general' para los familiares que viajen al país para visitar a Daniel en prisión, como se ha dicho en los últimos días: "No es verdad. Son muchas las noticias que van saliendo que no sé de donde salen porque es muy fácil preguntarlo, pero no es verdad".

Sobre cómo afronta el actor su viaje a Tailandia, su portavoz desliza que "como lo tiene que afrontar". "Ahora hay que saber donde estamos y tener claras las situaciones que se pueden plantear. La causa está en instruccion y pendientes de lo que salga en esa instrucción" ha añadido.

A raíz de que diferentes medios de comunicación publicasen que Marcos García Montes se incorpora al equipo de abogados de Daniel, Carmen Balfagón ha puntualizado que "la representación de Daniel sigue siendo el abogado tailandés que habitualmente le ve, le asiste y es el que va a tener el informe cuando lo de la policía tailandesa. Marcos se incorpora a la defensa de Rodolfo Sancho".