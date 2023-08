Hace poco más de un mes, Miguel Ángel Muñoz anunciaba a través de sus redes sociales una de las noticias más duras de su vida: la muerte de su Tata, Luisa Cantero. Fue el 20 de julio, a los noventa y ocho años de edad, cuando la mujer que nos regalaba momentos de lo más entrañables en mitad de la pandemia se despedía para siempre del actor.

Luisa era una persona muy importante para él ya que fue quien estuvo a su lado durante su niñez y adolescencia y con quien se estrenó como director para que quedara reflejada su vínculo tan especial sobre la pantalla... es por eso por lo que está siendo complicado para el actor salir adelante.

Con el corazón abierto, Miguel Ángel ha compartido con todos sus seguidores una reflexión de lo más emocionante con la que refleja el complicado momento que está pasando: "Aún estoy abrumado por tantísimo amor recibido y sigo sin poder contestar a la pregunta de "¿cómo estas?". No sé cuando ni de qué forma podré expresar todo este proceso, pero a pesar del vacío tan grande que tengo, me siento muy acompañado cada día".

El actor ha querido agradecer "desde los más cercanos que me están cuidando "como siempre", hasta cada una de las personas que me habéis escrito por WhatsApp, me paráis en la calle o me habéis enviado cariño a través de las redes sociales" confesaba.

"Me quedo con esta frase de mi querido #MarianoAlameda con la que no puedo estar más de acuerdo: "Se puede seguir amando dentro lo que no está fuera". ¿Pero de la misma manera? En ello estoy Tata" concluía este desgarrador texto en el que vuelve a demostrar el amor incondicional que siente hacia una de las personas que más ha querido en su vida.