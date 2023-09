La vida amorosa de Bertín Osborne vuelve a estar en el ojo del huracán mediático después de que la cantante Encarna Navarro -concursante de 'Operación Triunfo' en el año 2006- haya revelado en 'Espejo público' la relación que durante 15 años habría mantenido con el artista.

Dolida porque negase incluso su amistad cuando su nombre salió a la luz este verano -se dijo que podría haber compaginado su relación con Gabriela Guillén, con la que espera un hijo, con ella- la andaluza ha decidido romper su silencio y hacer público su romance con Bertín.

A pesar de que no ha contado por el momento detalles de cuándo comenzó su relación, el hecho de que afirme que ha durado 15 años deja entrever que el cantante le fue infiel a Fabiola Martínez -de la que se separó en 2021 tras 20 años de matrimonio- durante un largo periodo de tiempo.

Unas impactantes declaraciones a las que Bertín todavía no ha reaccionado, pero sobre las que sí se ha pronunciado otra de las ex del presentador, Chabeli Navarro, que mantuvo una breve romance con él a finales de 2021 y sostiene que se vio obligada a abortar por las presiones del artista después de quedarse embarazada.

Un testimonio el de Encarna que la sevillana asegura que no le ha pillado de sorpresa porque "ya era conocedora de esta noticia". "El tiempo que se han llevado no lo sabía, pero ya me había enterado hace tiempo" confiesa.

Dejando entrever que se cree la versión de la triunfita, Chabeli la invita a "que hable y cuente" para que "se vaya conociendo todavía más a Bertín".

La influencer afirma que tampoco le sorprende que el cantante negase en su día incluso que conociese a Encarna y que tuviesen una amistad porque, al igual que pasó cuando ella contó su relación, "su primera reacción es negar todo. Ya le váis conociendo, pero ya os digo que espero que ella hable, cuente todo y podáis conocer un poquito más a Bertín".

"Estáis viendo que actúa de la misma forma. Cada vez que se le pilla algo, su forma de actuar es esa, negando todo", añade, convencida de que aunque al final Bertín lo acabará "reconociendo como siempre" le gustaría que la triunfita lo contase "todo".

"Ha sido su vida y si él ha formado parte de su vida como la formó de la mía, si ella lo quiere contar está en todo su derecho totalmente" sentencia, mostrando su apoyo incondicional a Encarna y animándola a hablar: "Por supuesto. Yo apoyo a las mujeres valientes, que no se callen".

Sin ningún tipo de relación con Bertín -"no sé nada de él" confiesa- Chabeli no puede contar si los abogados del presentador se han puesto en contacto con ella para demandarla por derecho al honor y a la intimidad, como anunció después de que hiciese pública su relación y el aborto al que se sometió voluntariamente. Sin embargo, sí deja claro que "estoy tranquila y siempre he estado tranquila".

¿Cree que podrían salir más chicas hablando de Bertín? Chabeli lo tiene claro: "No me sorprendería sinceramente".