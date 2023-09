Jorge Javier Vázquez ha vuelto a la televisión. Tras su marcha antes del fin de 'Sálvame' (ni siquiera estuvo en el último programa) por motivos personales, el presentador de las tardes de Telecinco estrenó la semana pasada su nuevo programa.

El presentador de televisión es uno de los personajes del momento. Recientemente, ha decidido sobre la boda de Kiko Hernández y Fran Antón en la revista Lecturas y ha desvelado su profunda decepción con el excolaborador de 'Sálvame'.

"Se ha casado Kiko y no he ido a su boda. De hecho, llevo sin hablar con él desde que contara en ‘Sálvame’ que está con Fran Antón y que es gay desde siempre". Jorge Javier no comprende cómo la persona a la que consideraba su amigo no le había confesado en 20 años que era homosexual: "estaba yo de baja médica la tarde que se subió al pulpillo para compartir con la audiencia su orientación sexual. No me emocioné ni nada".

Es más, la invitación a la boda la recibió a través de un mensaje de WhatsApp. En ningún momento le llegó una llamada por parte de Kiko. En definitiva, aunque cree que las cosas se resolverán antes o después, para Jorge "es muy duro aceptar que esa persona con la que has pasado y compartido tantas y tantas cosas no es más que un perfecto desconocido".