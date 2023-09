Dos meses después de su boda con Íñigo Onieva, y de ser sorprendida visitando una conocida clínica de fertilidad tras su regreso a Madrid tras el verano más feliz y especial de su vida, Tamara Falcó reapareció públicamente en el desfile de Pedro del Hierro en la Semana de la Moda de Madrid.

Rodeada de una nube de cámaras y reporteros -"a lo mejor es porque alguien dijo que soy una máquina de dar titulares" ha explicado con una sonrisa- la socialité también se ha pronunciado sobre sus imágenes con Iñigo en una clínica de fertilidad. Sin ocultar que "me encantaría ser madre", ha explicado que "me están haciendo un seguimiento, se llama naprotecnología, y estoy súper contenta. Por ahora todo bien y como soy muy creyente, será lo que Dios quiera".

Un tratamiento que, aclara, no significa que esté teniendo dificultades para quedarse embarazada: "No, no, para nada. Era justo para ir adelantando porque tengo otra amiga que lo hizo, pero al ser un tratamiento natural, pues tarda mucho más tiempo. No es evidente". "Y no todo depende de ellos" ha comentado entre risas.

Llegar hasta este punto no ha sido fácil. El jueves a las 22.45 en Antena 3, la marquesa de Griñón repasará con Joaquín Sánchez uno de los momentos más duros que vivió en su relación de pareja con el empresario, la deslealtad de Íñigo Onieva.

Una infidelidad que tuvo un boom mediático en su momento, que canceló los planes de una boda y que rompió una relación que parecía ir bien. De la noche a la mañana, Falcó se distanció de Onieva. Como es normal.

Sin embargo, la invitada de Joaquín le ha explicado el motivo por el que decidió volver con el que ahora es su marido, Íñigo Onieva. "El perdón es un don", ha confesado Tamara Falcó sobre saber perdonar una infidelidad. Habrá que esperar al jueves para saber si Falcó ha decidido dar más detalles sobre cómo se sintió y por qué actuó como actuó.