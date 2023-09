Este jueves Tamara Falcó se ha convertido en la gran protagonista de las noches de Antena 3. En primer lugar, la marquesa de Griñón ha cumplido con su cita semanal con 'El Hormiguero' -donde nos ha dejado algunas perlas sobre cómo se comporta Isabel Preysler con sus hijos-, y a continuación se ha convertido en la invitada de Joaquín Sánchez en la nueva entrega de 'El Novato', donde ha mostrado su cara más espontánea.

Sus declaraciones en la tertulia del programa presentado por Pablo Motos han vuelto a descubrir un aspecto desconocido de la 'reina de corazones': "A mi madre le cuesta decir cosas bonitas porque es muy perfeccionista. Primero con ella misma y luego con los demás", ha confesado Tamara, reconociendo que aunque Isabel adora a sus hijos, no suele deshacerse en elogios con ellos.

Lejos de quedarse ahí, la socialité ha contado otra muestra del carácter estricto de su madre en su búsqueda de la perfección; y es que "tiene reglas en casa de lo que no se puede hacer". Tantas, de hecho, que Íñigo no ha dudado en bromear con su suegra para que le haga un "libro" para enterarse de todas las normas que tiene que seguir durante los meses que residirán en la mansión familiar antes de mudarse al ático que la marquesa se compró en 2020 en Puerta de Hierro -a pocos metros de su progenitora- y cuya reforma están ultimando.

Pero sin duda la anécdota más sorprendente de Tamara no tiene que ver directamente con su boda, sino con su alianza de casada, que no luce en su dedo tan solo dos meses después de convertirse en la mujer de Íñigo. "El otro día se me cayó y no sé dónde está" ha confesado entre risas, asegurando que "no" la ha perdido: "Estoy segura de que aparecerá". "Me estaba un poco grande" ha apuntado mostrando el anillo que lleva para 'disimular' mientras no encuentra su alianza.