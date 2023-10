La vida amorosa de Bertín Osborne está en el ojo del huracán desde el pasado mes de julio, cuando se confirmó que iba a convertirse en padre con Gabriela Guillén. Chabeli Navarro, Encarna Navarro y la propia Gabriela han hablado sobre su relación con el artista, y hay un denominador común en las tres: terminó de la peor manera posible y con el cantante sin querer saber absolutamente nada de ellas.

Convertido en uno de los grandes protagonistas de la crónica rosa en los últimos días, diferentes medios de comunicación apuntan que podrían salir a la luz más romances de Bertín, y se han dado nombres de personajes tan populares como Terelu Campos -algo desmentido por Carmen Borrego, que ha explicado que su hermana iba a la finca del presentador porque salía con un amigo suyo- o Ivonne Reyes.

Rumores de affaire a los que ha reaccionado la venezolana en la Gala del 21º aniversario del vino Cepa 21, donde por cierto estaba prevista la asistencia de Osborne, aunque finalmente decidió no asistir para evitar a la prensa.

Una curiosa reacción

Todo un icono de la televisión española de la década de los 90 y principios de los 2000, Ivonne Reyes ha respondido a las preguntas de la prensa. "¡Ah! ¿Yo? ¡Mira qué bien! le voy a preguntar 'Bertín, ¿tuvimos un affaire tú y yo?' ¿Me estás hablando en serio?" ha exclamado Ivonne entre risas, alucinada de que se la haya relacionado con el artista: "No me he enterado nunca que tuve un affaire con Bertín. He presentado ochenta mil galas con Bertín, es muy guapo, muy atractivo, muy divertido, he ido a sus programas y quinientas galas que hemos presentado juntos, le quiero mucho pero por mucho que quieran no ha habido nada" ha asegurado.

Respecto a Gabriela Guillén

Huyendo de los posibles paralelismos que pueda haber entre Pepe Navarro y ella, y la prueba de paternidad que Bertín le ha pedido a Gabriela Guillén para comprobar que el hijo es suyo -"no tenía ni idea y la verdad es que no es mi problema"- la venezolana le ha contado al equipo de Europa Press que conoce a la fisioterapeuta y cómo es en las distancias cortas: "Es una niña tranquila y preocupada por su embarazo, obvio. Solo que está más preocupada por la prensa y eso. Muy tranquila, súper, súper tranquila. Lo único que le he dicho y puedo decir es que trate de no estresarse con la prensa, pero bueno, es normal" afirma.

Si tuviese que dar un consejo a Gabriela, ese sería "que sea feliz, que disfrute de su embarazo y nada más, que es lo único que le tiene que preocupar. Que piense en ella y en el bebé".