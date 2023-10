El 'culebrón' entre Ivonne Reyes y Pepe Navarro parece no tener fin. Uno de los últimos capítulos fue realmente sorprendente: la identidad del padre biológico del hijo de Ivonne Reyes. Socialité, el programa de televisión de Telecinco, desveló que la actriz venezolana recibió de un empresario millonario 6.000 euros al mes durante tres años. Concretamente desde 1999 (año en el que nace Alejandro) hasta 2002, año en el que fallece este empresario.

Y es que, por diversos temas, Reyes y Navarro llevan décadas viéndose en los tribunales. La última vez fue el 14 de febrero, día de San Valentín, cuando se trataron unas declaraciones que el presentador vertió en una agencia de noticias y en las que, según la venezolana, atentaba contra su honor. De este delito, la juez absolvió al productor porque consideró que "los comentarios de Navarro obedecieron a una situación concreta de hartazgo".

Tras conocer la decisión judicial, Navarro criticó duramente la estrategia legal de Reyes, afirmando que "la instrumentación que hace esta señora de la justicia para beneficio propio no lleva a ningún sitio". También describió su demanda como "estúpida y tonta" y amenazó con tomar medidas legales duras debido a los cuatro años de insultos y descalificaciones por parte de Reyes, no solo hacia él, sino también hacia su familia.

Navarro instó al entorno de Reyes a hacerla reflexionar sobre su actitud, sugiriendo que si contara la verdad, le pagarían, como siempre ha buscado al hacer declaraciones sobre él, y podría vivir en paz. Además, Navarro envió un mensaje contundente: "Podría rehacer su mente y la de su familia".

La resolución del caso representa un paso adelante en la larga batalla legal entre Reyes y Navarro por la paternidad del hijo de la modelo venezolana. Respecto a su última derrota judicial, Ivonne afirma que "no estoy enfadada para nada" y confiesa que era algo que "se imaginaba": "Tampoco me esperaba otra cosa y para mí ha sido un avance y estoy agradecida de que se me haya hecho caso y las mujeres que estamos dentro de este mundo me podrán entender" confiesa, revelando que todavía no sabe si recurrirá la sentencia porque antes tiene que hablar con sus abogados.

A su lado, su apoyo incondicional, su hijo Alejandro, que prefiere mantenerse al margen de su guerra contra Pepe: "Está en otro mood. Mi hijo está con cine, estudiando y, aparte, mi familia, mi vida y mi mundo. Estoy apoyada por mi gente y por la justicia. Tarde pero está".

Ivonne Reyes y su hijo Alejandro durante los Premios Platino 2023

Ivonne Reyes y su hijo Alejandro fueron dos de los rostros conocidos que sorprendieron en la alfombra roja de los Premio Platino, hace unos meses. Madre e hijo, que tienen una relación súper estrecha, se pasearon por este eventazo derrochando complicidad y han charlado, largo y tendido, con los medios de comunicación que se encontraban cubriendo los premios.

"Para mí es un chute de energía espectacular" confesaba Ivonne, que se siente muy orgullosa por el progreso de su hijo en el ámbito del cine. Alejandro, por otro lado, confesaba que sigue trabajando duro para cumplir su sueño: "Sigo en ello, estuve hace poco en Estados Unidos y acabo de volver, es un placer en este evento porque conoces a mucha gente y admirado a todos los actores que pasan por aquí".

Alejandro ha desvelado que la profesión "me parece muy exigente y disciplinado, pero quien la sigue la consigue" y ahora, parece que también compagina su formación en las artes escénicas con otros estudios: "He estado estudiando un poco de marketing y empresariales porque siempre hay que tener un plan b".

El joven, muy consciente de la dificultad que hay en esta profesión, ha desvelado que "mi madre siempre me dice que la primera respuesta que recibe un actor en un casting es un 'no'". Lo que tiene claro es que sus polémicas con Pepe Navarro en España no le han cerrado ninguna puerta: "No, para nada, yo creo que una cosa es una cosa y otra, otra. El corazón es una cosa y el arte dramático otra".

Alejandro ha asegurado que "sigo estando en la misma página que es la actuación y el arte dramático, un camino que es duro, pero que no es imposible". Además, su madre no puede estar más contenta de poder acompañar al joven a este tipo de eventos: "yo feliz de venir con Alejandro porque nos divertimos, conocemos a los actores... vamos comentando la producción, el guion...".

Si hay algo que siempre ha llamado la atención de Alejandro es su educación a la hora de atender a los medios de comunicación, sobre todo cuando las preguntas no son tan cómodas... una actitud que le marcó Ivonne cuando cumplió la mayoría de edad, tal y como nos ha comentado ella: "Al principio sí, pero después me ha sorprendido porque yo no estoy siempre ahí y él ha dado su respuesta" y añadía: "como tiene su mundo y se sigue preparando, tiene muchas tablas".

Con esta aparición, muchos fueron los usuarios que se sorprendieron al ver el cambio físico de Reyes.