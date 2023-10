A pesar de su intención de mantenerse al margen de las declaraciones que Edmundo Arrocet ha hecho en diferentes medios de comunicación en las últimas semanas contra ella y su hermana Carmen Borrego -a las que ha acusado de ganar dinero a costa de hablar de él en exclusivas- Terelu Campos no ha podido contenerse y ha estallado contra la que fue la última pareja de su madre, María Teresa Campos, en el programa 'Mañaneros'.

"No voy a hablar de este señor. Aunque llevo semanas soportando que digan que hablan para defenderse cuando yo no he dicho nada ni de él ni de sus amigas" ha comenzado tranquila antes de dejar claro que por mucho que intenten provocarla, "este señor no me interesa". "No forma parte de mi vida desde hace 4 años, y hace 4 años formaba parte de la vida de mi madre, no de la mía" ha sentenciado.

"No sé nada de su vida ni de sus negocios, ni ahora ni cuando estaba en la relación con mi madre. Jamás me he metido en las relaciones de mi madre y jamás le he faltado el respeto a este señor. Jamás he hablado de él ni de sus amigos o amigas, así que no digan que hablan para defenderse porque Terelu Borrego Campos no ha hecho eso jamás" ha añadido rotunda.

Tras asegurar que nunca ha negado que Edmundo le dejase dinero a su madre, e insinuar que hablar de temas económicos de una pareja es una falta de respeto -"a mí no me educaron así" ha afirmado- Terelu ha mandado un mensaje al chileno y se ha reafirmado en que dejó a María Teresa Campos por mensaje, aunque él siga negándolo en cada una de sus entrevistas.

"Nunca le he reprochado nada, de si ha vivido en la casa de mi madre o ha pagado o dejado de pagar... solo me he dirigido a él cuando se me ha acusado de mentir al decir que se había terminado una relación por Whatsapp. "Ese Whatsapp yo lo tengo y hay compañeros de otra cadena en la que he trabajado que lo han visto. No me gusta hacer esas cosas, pero cuando te ves obligada porque te pongan el pie en el cuello..." ha explicado molesta, ofreciéndose a mostrar dicho mensaje a Jaime Cantizano y el resto de sus compañeros en el programa de TVE.

No se ha quedado ahí, ya que Terelu también ha querido "aclarar" que nada hay de cierto en que llamase a Edmundo para pedirle explicaciones por las imágenes en actitud cariñosa con Gemma Serrano de las que tanto se ha hablado desde que falleció María Teresa: "Jamás en la vida le llamé para hablar de unas fotos,jamás. Le cogí en el pasillo de la cadena en la que trabajábamos y le dije, 'que sepas que estas fotos están por las redacciones', pero juro por mi madre que jamás en la vida le he pedido explicaciones, no me atrevería" ha zanjado.