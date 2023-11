La separación de Chenoa -temporal, como ella misma ha asegurado en sus primeras declaraciones tras salir a la luz la noticia este fin de semana- y Miguel Sánchez Encinas se ha convertido en uno de los temas a los que más minutos y páginas han dedicado los medios de comunicación de crónica social en los últimos días. Y no hay celebrity que se precie que no se haya pronunciado sobre una de las rupturas más inesperadas y sorprendentes de los últimos tiempos.

El último, Boris Izaguirre, que como confiesa quiere "muchísimo a Laura desde hace muchísimos años". Como reconoce, no sabía nada de su separación ni ha hablado con la cantante para preguntarle cómo se encuentra, pero como imagina, "no debe ser fácil para ninguno de los dos". "Me ha dado un poquito de pena pero creo que habrán puesto todo su empeño" afirma.

"En esas situaciones a una persona tienes que guardarle un poco ese respeto, pero Chenoa es una gran profesional, como una profesional de otra época, de cuando la gente medía muy bien todos sus pasos, hablaba con la prensa, no ocultaba nada, sabía cómo comunicar, y creo que cortará todos los rumores y tenemos que tener paciencia" ha añadido.

"Siempre pienso cosas maravillosas de Chenoa y me encantaría ser yo su próximo novio. Sería muy buen novio para ella" ha comentado divertido, convencido de que su marido Rubén "entenderá" perfectamente esta loca proposición a la cantante, de quien ha destacado su fortaleza a pesar de este duro trance personal: "Me da pena que le pasen estas cosas, pero es muy fuerte, sabe luchar y creo que también sabe enfrentarse muy bien a este tipo de cosas".

Un cariño por Chenoa que parece no compartir por Genoveva Casanova, con la que no ha tenido piedad tras sus comentadísimas imágenes con Federico de Dinamarca. "Deberíamos iniciar un proceso de canonización de Genoveva, ya tiene el nombre de Santa, en su cabeza ella está dedicada a crear un hogar para todos esos príncipes herederos desamparados. Puede ser canonizada como santa Genoveva de los príncipes herederos desamparados" ha apuntado con una sonrisa, reconociendo que la mexicana "es una gran embajadora de todo lo nuestro".